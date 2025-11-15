泰柬衝突再起 川普通話兩國當和事佬

快訊

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，在與泰國和柬埔寨總理通話以助調解兩國新一波衝突後，他認為兩國「會沒事」。

綜合路透社和法新社報導，泰國和柬埔寨長年因邊境主權爭議關係緊繃，今年7月爆發長達5天的衝突，造成至少48人喪生，約30萬人一度流離失所。這兩個東南亞國家之後在川普與馬來西亞首相安華（AnwarIbrahim）居中斡旋下達成停火協議。

泰國本週暫停執行停火協議，並要求柬埔寨道歉。泰國10日指控柬埔寨埋設新地雷，造成泰軍受傷，柬埔寨否認這項指控。兩國12日互控對方在邊境地區開火，柬方稱有平民喪生。

川普今天告訴媒體：「我與兩國總理都通了電話，他們狀況很好。我認為他們會沒事。」

川普今天在英國GB新聞台（GB News）訪問中談到全球衝突事件，稱「我認為我今天解決一件」，但未提供更多細節。

白宮官員說，川普今天也與馬來西亞方面交流。

相關新聞

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言，引發日本與中國大陸之間的外交糾紛越演越烈。中國外交部領事司14日晚間突然呼籲...

「首相自己把國家引向危機」 日在野黨議員質疑高市發言

日本立憲民主黨眾議員小澤一郎辦公室15日在X發文，針對首相高市早苗有關「台灣有事」的發言提出嚴厲批評。

因應突發事態？日相高市傳檢討「非核三原則」想修改這一條

共同社14日報導，日本長期奉行「不擁有、不生產、不引進」核武的「非核三原則」。然而，日本政府消息人士透露，鑒於日本當前面...

消息人士：印度克什米爾警察局發生爆炸 釀9死29傷

警方消息人士表示，昨天深夜，印度控制的克什米爾地區一座警察局內，一堆被沒收的爆裂物發生爆炸，造成至少9人死亡、29人受傷

澤倫斯基親信涉貪重擊政壇…烏清查國營企業 IMF出手了

烏克蘭爆發「1億美元能源部貪腐案」持續延燒，已導致兩名部長去職，總統澤倫斯基一名親信遭制裁。為平息風波，總理思維里登科（...

瑞士布拉滕冰川30秒滅村 重建要5億美元村民卻不願搬離

今年春天，瑞士阿爾卑斯山的一座冰川在30秒內崩塌，布拉滕村瞬間被泥流與巨石掩埋，300名居民失去家園。政府不到一周便宣布重建，估計總成本逾5億美元（約新台幣155億元）。這不僅是一場救災工程，更是瑞士人面對暖化時代的信仰考驗：當山在融化，人是否仍能留下？

