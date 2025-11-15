泰柬衝突再起 川普通話兩國當和事佬
美國總統川普今天表示，在與泰國和柬埔寨總理通話以助調解兩國新一波衝突後，他認為兩國「會沒事」。
綜合路透社和法新社報導，泰國和柬埔寨長年因邊境主權爭議關係緊繃，今年7月爆發長達5天的衝突，造成至少48人喪生，約30萬人一度流離失所。這兩個東南亞國家之後在川普與馬來西亞首相安華（AnwarIbrahim）居中斡旋下達成停火協議。
泰國本週暫停執行停火協議，並要求柬埔寨道歉。泰國10日指控柬埔寨埋設新地雷，造成泰軍受傷，柬埔寨否認這項指控。兩國12日互控對方在邊境地區開火，柬方稱有平民喪生。
川普今天告訴媒體：「我與兩國總理都通了電話，他們狀況很好。我認為他們會沒事。」
川普今天在英國GB新聞台（GB News）訪問中談到全球衝突事件，稱「我認為我今天解決一件」，但未提供更多細節。
白宮官員說，川普今天也與馬來西亞方面交流。
