「首相自己把國家引向危機」 日在野黨議員質疑高市發言

日本立憲民主黨眾議員小澤一郎辦公室15日在X發文，針對首相高市早苗有關「台灣有事」的發言提出嚴厲批評。

中日新聞報導，小澤指出，高市首相的言論可能引發嚴重後果。他說明：「只要領導人對對手國說出一句攻擊性的話，就可能導致批評的交鋒，進而使國民情緒惡化，造成進出口減少，從旅遊警示勸告到大使館撤離，最終甚至走向紛爭，國民將付出巨大的犧牲。這完全有可能發生。」

他並質疑：「高市首相是否具備這樣的認識與覺悟？」更直言：「首相自己把國家引向危機，這算什麼呢？」

日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會上，針對「台灣有事」（台灣海峽衝突情勢）發言，表示可能構成日本啟動集體防衛權的要件，迄今餘波盪漾。高市後來表示不會撤回發言，但也不會再就此發言。前首相石破茂批評，高市的回答形同宣布「台灣有事，日本有事」，打破日本歷屆政府保持模糊的立場。