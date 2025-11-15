快訊

瑞芳站旅客拒下車施暴台鐵人員喊「我要殺了你」 現場混亂畫面曝

詐死炒作？歌手車禍不治母發訃聞後「竟復活」 吐未馬上闢謠5原因

「水溝蓋上洗冬粉」 北車附近小吃店爆食安 民眾嘆：觀光客好多好丟臉

聽新聞
0:00 / 0:00

「首相自己把國家引向危機」 日在野黨議員質疑高市發言

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
日本首相高市早苗對台海情勢的發言引發爭議。法新社
日本首相高市早苗對台海情勢的發言引發爭議。法新社

日本立憲民主黨眾議員小澤一郎辦公室15日在X發文，針對首相高市早苗有關「台灣有事」的發言提出嚴厲批評。

中日新聞報導，小澤指出，高市首相的言論可能引發嚴重後果。他說明：「只要領導人對對手國說出一句攻擊性的話，就可能導致批評的交鋒，進而使國民情緒惡化，造成進出口減少，從旅遊警示勸告到大使館撤離，最終甚至走向紛爭，國民將付出巨大的犧牲。這完全有可能發生。」

他並質疑：「高市首相是否具備這樣的認識與覺悟？」更直言：「首相自己把國家引向危機，這算什麼呢？」

日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會上，針對「台灣有事」（台灣海峽衝突情勢）發言，表示可能構成日本啟動集體防衛權的要件，迄今餘波盪漾。高市後來表示不會撤回發言，但也不會再就此發言。前首相石破茂批評，高市的回答形同宣布「台灣有事，日本有事」，打破日本歷屆政府保持模糊的立場。

首相 日本 台灣有事
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高市早苗涉台言論 馬英九：錯引集體自衛權 攪動台海情勢

反擊高市早苗涉台言論 大陸駐美大使館也參戰

高市早苗涉台言論延燒…陸日互召見大使 表達強烈抗議

高市早苗是否上土俵頒獎 日本相撲傳統禁忌面臨挑戰

相關新聞

「首相自己把國家引向危機」 日在野黨議員質疑高市發言

日本立憲民主黨眾議員小澤一郎辦公室15日在X發文，針對首相高市早苗有關「台灣有事」的發言提出嚴厲批評。

因應突發事態？日相高市傳檢討「非核三原則」想修改這一條

共同社14日報導，日本長期奉行「不擁有、不生產、不引進」核武的「非核三原則」。然而，日本政府消息人士透露，鑒於日本當前面...

瑞士布拉滕冰川30秒滅村 重建要5億美元村民卻不願搬離

今年春天，瑞士阿爾卑斯山的一座冰川在30秒內崩塌，布拉滕村瞬間被泥流與巨石掩埋，300名居民失去家園。政府不到一周便宣布重建，估計總成本逾5億美元（約新台幣155億元）。這不僅是一場救災工程，更是瑞士人面對暖化時代的信仰考驗：當山在融化，人是否仍能留下？

自民黨70周年黨慶生日不快樂 聲明「猛省失信」避談裏金問題

日本執政的自民黨15日迎來結黨70周年，發布「歷史性聲明」，開宗明義自省：「作為執政黨喪失緊張感，損害國民信任，必須猛省...

亞莉安娜新加坡遭襲！26歲澳洲網紅是慣犯 觸星國刑法恐被關

電影《魔法壞女巫2》（Wicked：For Good）11月13日在新加坡舉辦首映，戲中明星Cynthia Erivo、Ariana Grande、楊紫瓊出席時，一名男子突然衝出，試圖強行抱Ariana Grande，拍擋Cynthia Erivo迅速救駕，一旁的保全人員也把男子拉開。

美中台博弈／蕭美琴出訪被開綠燈 台歐進展下的中歐角力

中華民國副總統蕭美琴11月7日現身歐洲議會內舉辦的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」會議，並發表演說。由於IPAC部分成員是歐洲議會議員，這次會議租借歐洲議會中的一間會議室舉行，達到了「對內宣傳」效果，可是不能否認的事實是，副總統入境歐洲，多國政府開了方便綠燈，確實也達到了「外交突破」的目的。 台歐關係之所以有這麼大的進展，僅靠台灣外交部與國安會的努力，是不夠的，更必須從中歐關係，才能夠了解全貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。