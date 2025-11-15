因應突發事態？日相高市傳檢討「非核三原則」想修改這一條

共同社14日報導，日本長期奉行「不擁有、不生產、不引進」核武的「非核三原則」。然而，日本政府消息人士透露，鑒於日本當前面臨嚴峻的安全環境，首相高市早苗正考慮檢討「非核三原則」，主因是第三項「不引進」有可能削弱美國提供的核威懾效果。

「非核三原則」由前首相佐藤榮作於1967年在國會提出，被視為日本的重要國策。佐藤因相關宣示與對和平的貢獻，於1974年獲頒諾貝爾和平獎。若真的檢討「非核三原則」，將象徵日本安全政策的重大轉變。

消息人士透露，高市無意修改「不擁有」及「不生產」兩項原則，因為日本是《禁止核子擴散條約》（NPT）締約國，並視該條約為國際核裁軍體系的基石。但她擔心，若遵守「不引進」原則，可能會阻礙美軍搭載核武的艦艇停靠日本港口，在發生「突發事態」之際減弱美國的核威懾效力。

日本現行《國家安全保障戰略》寫明「堅持無核三原則的基本方針今後也不會改變」，政府內部及執政的自民黨一些人士主張，新版文件不應再明文記載日本承諾遵守「非核三原則」，或應對「不引進」原則的表述方式進行修改。

高市11日出席眾院預算委員會會議上，被問及修改國家安全保障戰略等三份安保相關文件，是否維持對「非核三原則」的措辭時，迴避明確作答。據報導，自民黨計畫近期開始探討修改文件，目標是在明年春季提出具體提案，將為政府在明年底前修訂安保文件奠定基礎。

共同社指出，儘管日本遵守和平憲法，但在過去十年左右的時間裡，已大幅放寬戰後防衛限制，也依賴美國的核威懾作為防護，一些批評者認為這與「非核三原則」存在矛盾。但若試圖改變基本核政策，勢必引發國內外反彈，因為這將與追求「無核武世界」的努力背道而馳，這也是日本高齡原爆倖存者長年以來的殷切願望。