亞莉安娜新加坡遭襲！26歲澳洲網紅是慣犯 觸星國刑法恐被關

香港01／ 撰文／張涵語、成依華
澳洲一名網紅在《魔法壞女巫2》的新加坡首映會上襲擊Ariana Grande。擷取自 IG @pyjamamann
澳洲一名網紅在《魔法壞女巫2》的新加坡首映會上襲擊Ariana Grande。擷取自 IG @pyjamamann

電影《魔法壞女巫2》（Wicked：For Good）11月13日在新加坡舉辦首映，戲中明星Cynthia Erivo、Ariana Grande、楊紫瓊出席時，一名男子突然衝出，試圖強行抱Ariana Grande，拍擋Cynthia Erivo迅速救駕，一旁的保全人員也把男子拉開。據報男子為澳洲一名網紅，他已被控公共滋擾罪，面臨最多3個月監禁或最高2,000新元（約新台幣4萬7千元）罰款，也可能兩者並罰。

該男子是一位名為約翰遜·溫（Johnson Wen）的澳洲人，網上外號為Pyjama Man。在現場影片中，他突然奔跑走近明星，試圖抱Ariana Grande，嚇得對方花容失色。

他事後還在Instagram帳號上傳自己「搗亂」的影片，並寫道「親愛的Ariana Grande，謝謝你讓我和你一起走上黃地毯。」

他周五透過視訊連線從拘留所出庭。因沒有律師代表，約翰遜向法庭表示他將認罪。

他起初依《刑法》第290(a)條被控公共滋擾罪，該條最高可處以2,000新元（約新台幣4萬7千元）的罰款。而在庭審結束後，檢方則將控罪改為違反《刑法》第290(b)條，該罪名可處最多三個月監禁或最高2,000新元罰款，也可能兩者並罰。

約翰遜在周五獲准以2000新元保釋，但他告訴法庭，他無法找到一名新加坡籍的保釋人。當地方法官Janet Wang詢問他在新加坡是否有家人或朋友時，約翰遜回答說他的家人都在澳洲，自己也不認識任何新加坡人。

隨後法官詢問控方是否可以改以個人擔保，控方於是向約翰遜提出3,000新元（約新台幣7萬元）的個人擔保條件。此外，作為個人擔保的條件之一，約翰遜必須交出旅行證件，並在需要時配合調查或出庭。

法官亦詢問控方能否於周五下午進行認罪程序，但控方要求更多時間，並申請於下周初舉行聽證會。

此並非該名26歲澳洲男子第一次闖入明星活動或演唱會，英國廣播公司（BBC）報導，他的Instagram帳號上有不少他擾亂其他名人活動的影片，包括6月在Katy Perry雪梨演唱會跳上舞台，站在歌手旁邊並搭肩膀，去年12月，他也在The Chainsmokers的演唱會上做過類似的事。

《魔法壞女巫2》Ariana Grande遭粉絲硬撲 楊紫瓊Cynthia秒救駕

Ariana Grande粉紅蝴蝶造型夢幻靈動！出自香港設計師Robert Wun

文章授權轉載自《香港01》

亞莉安娜 網紅 新加坡 澳洲 罰款 電影
