亞莉安娜新加坡遭襲！26歲澳洲網紅是慣犯 觸星國刑法恐被關

電影《魔法壞女巫2》（Wicked：For Good）11月13日在新加坡舉辦首映，戲中明星Cynthia Erivo、Ariana Grande、楊紫瓊出席時，一名男子突然衝出，試圖強行抱Ariana Grande，拍擋Cynthia Erivo迅速救駕，一旁的保全人員也把男子拉開。據報男子為澳洲一名網紅，他已被控公共滋擾罪，面臨最多3個月監禁或最高2,000新元（約新台幣4萬7千元）罰款，也可能兩者並罰。

該男子是一位名為約翰遜·溫（Johnson Wen）的澳洲人，網上外號為Pyjama Man。在現場影片中，他突然奔跑走近明星，試圖抱Ariana Grande，嚇得對方花容失色。

他事後還在Instagram帳號上傳自己「搗亂」的影片，並寫道「親愛的Ariana Grande，謝謝你讓我和你一起走上黃地毯。」

他周五透過視訊連線從拘留所出庭。因沒有律師代表，約翰遜向法庭表示他將認罪。

This is assault. Touching, and grabbing people without their consent is assault. Ariana Grande was assaulted and the person who did it thinks he’s cool for doing it. I’m so fucking livid. The entitlement of “fans”is grotesque.



I’m glad Cynthia Erivo was there, I’m glad… pic.twitter.com/4JFfJE0mpU — 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎𝙷𝚎𝚊𝚛𝚍𝙰𝚕𝚘𝚗𝚎 🇨🇦 (@LeaveHeardAlone) 2025年11月13日

他起初依《刑法》第290(a)條被控公共滋擾罪，該條最高可處以2,000新元（約新台幣4萬7千元）的罰款。而在庭審結束後，檢方則將控罪改為違反《刑法》第290(b)條，該罪名可處最多三個月監禁或最高2,000新元罰款，也可能兩者並罰。

約翰遜在周五獲准以2000新元保釋，但他告訴法庭，他無法找到一名新加坡籍的保釋人。當地方法官Janet Wang詢問他在新加坡是否有家人或朋友時，約翰遜回答說他的家人都在澳洲，自己也不認識任何新加坡人。

隨後法官詢問控方是否可以改以個人擔保，控方於是向約翰遜提出3,000新元（約新台幣7萬元）的個人擔保條件。此外，作為個人擔保的條件之一，約翰遜必須交出旅行證件，並在需要時配合調查或出庭。

法官亦詢問控方能否於周五下午進行認罪程序，但控方要求更多時間，並申請於下周初舉行聽證會。

此並非該名26歲澳洲男子第一次闖入明星活動或演唱會，英國廣播公司（BBC）報導，他的Instagram帳號上有不少他擾亂其他名人活動的影片，包括6月在Katy Perry雪梨演唱會跳上舞台，站在歌手旁邊並搭肩膀，去年12月，他也在The Chainsmokers的演唱會上做過類似的事。

