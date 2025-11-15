伊朗攔截貨船並引入領海 為6月來首見扣押油輪事件

中華民國副總統蕭美琴11月7日現身歐洲議會內舉辦的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」會議，並發表演說。由於IPAC部分成員是歐洲議會議員，這次會議租借歐洲議會中的一間會議室舉行，達到了「對內宣傳」效果，可是不能否認的事實是，副總統入境歐洲，多國政府開了方便綠燈，確實也達到了「外交突破」的目的。 台歐關係之所以有這麼大的進展，僅靠台灣外交部與國安會的努力，是不夠的，更必須從中歐關係，才能夠了解全貌。

2025-11-15 07:00