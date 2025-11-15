瑞典首都驚傳公車衝撞行人事件 造成多人死傷

中央社／ 斯德哥爾摩14日綜合外電報導
瑞典首都斯德哥爾摩市中心14日發生公車衝撞民眾事件，造成多人死傷。 路透社
瑞典首都斯德哥爾摩市中心14日發生公車衝撞民眾事件，造成多人死傷。 路透社

瑞典警方指出，今天下午交通尖峰時段，首都斯德哥爾摩（Stockholm）市中心發生一輛公車衝撞等車民眾事件，造成多人死傷。

法新社報導，警方聲明指出，「這次事件中有人受傷，也有人死亡。警方目前不評論受害者人數、性別或年齡。」

根據瑞典媒體畫面，大批警察、救護車與救援車輛趕赴現場處理，救援人員蹲在雙層巴士底部附近，似乎正在協助被困在車下的民眾。

警方發言人諾頓（Nadya Norton）表示，事故原因仍不明。

她說：「調查必須確認發生何事。目前說還太早，我不想做任何推測。」

她指出，公車司機已被逮捕，並依例展開調查。

諾頓表示：「我們需先訊問他，之後才會決定他是否會被釋放或拘留。」

瑞典 雙層巴士
×

瑞典首都驚傳公車衝撞行人事件 造成多人死傷

