中日衝突升溫！大陸外交部點名高市早苗 突發「暫勿前往日本」通告

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，已經引起中日關係衝突升溫。歐新社
日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，已經引起中日關係衝突升溫。歐新社

中日關係在「台灣有事」議題上持續衝突升溫之際，大陸外交部領事司14日晚間突然發布一則通告，提醒大陸公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，恐怕影響兩國的人員交流和觀光產業。

大陸央視新聞報導，外交部在通告中，首先提出對日本社會治安的憂慮。提到今年以來，日本社會治安持續不靖，涉及大陸公民的違法犯罪案件多有發生，發生多起在日大陸公民遇襲事件，部分案件迄未偵破。

引人注目的是，此通告明確指出，近期「日本領導人公開發表涉台挑釁性言論」，此舉已嚴重衝擊中日兩國人員交流的氛圍，並進一步提高了在日大陸公民的人身安全風險。

「日本領導人公開發表涉台挑釁性言論」，顯然指的是日本首相高市早苗，日前針對「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的言論。大陸國台辦已表達措辭強硬的譴責，認為日本「沒有資格說三道四」，並警告日方若武力介入台灣問題，必將「迎頭痛擊」。

不過全篇並未提到具體的案件，以及統計數據，但大陸外交部已對公民發出「暫勿前往日本」的警告，並提醒已在日大陸公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

高市早苗是否上土俵頒獎 日本相撲傳統禁忌面臨挑戰

高市早苗談「台灣有事」 松田康博：應是個意外

高市不收回「台灣有事」論述 陸國台辦：敢武力介入台灣必將痛擊

高市早苗「台灣有事論」 陸國防部：若武力介入台海局勢 將付慘痛代價

相關新聞

下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵

日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」，引發大陸強烈不滿，大陸外交部、國台辦、國防部及官媒等接力抨擊。大陸官媒央視旗下「玉...

中日關係緊張 涉外人士指中共「複合式威脅」這些國家也是受害者

日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。涉外人士今天表示，中國此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，屬...

戰狼外交重回前台？日本涉台言論遭大陸圍攻 官媒嗆高市變「搞事」

（德國之聲中文網）路透社援引日本共同社報道稱，日本於本周六（11月15日）敦促中國采取「恰當措施」。日本內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara）表示，日中在該問題上存在分歧，但保持溝通至關重要。

在烏克蘭投下震撼彈…澤倫斯基親信陷貪腐疑雲 幕後主使神祕背景曝光

據美聯社15日報導，烏克蘭國家肅貪局本週公布長達15年的調查結果，該案為多名資深官員收受烏克蘭國家核能公司回扣，金額高達...

發現未獲許可貨物 伊朗查扣一艘波斯灣油輪

伊朗伊斯蘭革命衛隊15日證實在荷莫茲海峽扣押了一艘油輪，當時這艘懸掛著馬紹爾國旗的塔勒拉（Talara）號正由阿拉伯聯合...

德國之聲評論／高市早苗「台灣有事」爭議事件中的粗言穢語

現在很多中國家庭都知道這樣教育孩子：用別人名字的諧音取諢號，尤其是用來貶損對方，是非常錯誤的行為。用網友常用語說，是「很Low」的沒有教養的做法。

