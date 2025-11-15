聽新聞
高市早苗涉台言論延燒…陸日互召見大使 表達強烈抗議

聯合報／ 記者陳政錄、記者潘維庭陳湘瑾、編譯茅毅／綜合報導

日本首相高市早苗一席「台灣有事、日本有事」，是日本「存亡危機事態」可行使集體自衛權論述，引發中日關係緊張。大陸外交部副部長孫衛東前晚召見日本駐陸大使金杉憲治表達強烈抗議。日本外務省事務次官船越健裕十四日也召見中國駐日大使吳江浩表達強烈抗議，要求中方予以適當因應。

據大陸外交部網站，孫衛東召見金杉憲治時表示，日本首相高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，「性質影響極其惡劣。在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對，向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。」這是大陸連日來對高市早苗的第三次強烈抗議。

孫衛東指，高市的涉台言論極其錯誤、極為危險，粗暴干涉中國內政，他並以五個「嚴重」形容：嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情。

日本內閣官房長官木原稔昨天在記者會中說，已向中方說明高市的答辯要點與日方立場，並提出反駁，日本期待台灣相關問題能透過對話和平解決，這是日本政府一貫的立場，日本政府對台的立場是基於一九七二年中日聯合聲明，這點並未改變，他也說，薛劍暗指高市的「斬首論」發文極為不妥，已為此再次向中方強烈抗議，並要求中方適當因應。

日本前首相石破茂十三日上東京放送電視台廣播節目時，談到高市「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的發言時建議，日本歷屆政府在台灣問題上，均避免判定一旦發生某種情況，日本政府就將這麼做。

大陸外交部昨晚表示，近日日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，提醒中國公民近期避免前往日本。

高市早苗 外交部 中日關係 石破茂 集體自衛權
