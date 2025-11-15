歐布萊恩：中不犯台 美中就能和睦共處

在美國總統川普第一任擔任白宮國安顧問的歐布萊恩說，只要中國大陸不入侵台灣及菲律賓，華府大概就能和北京和睦共處。他還說，美國總統川普認為，中國不會在他任內入侵台菲，如此一來他就能處理美國面臨的其他問題。

自二○一九至二○二一年擔任白宮國安顧問的歐布萊恩最近接受美國「外交事務」期刊播客專訪，分析川普2.0的外交政策，專訪內容十三日上線。

歐布萊恩還說，川普現在需處理的事應該很多，包含重建美軍、關閉美墨邊境，應對俄烏、加薩及伊朗情勢等，將美中貿易戰或「美中冷戰」加入其工作清單中，這可能是包括川普本人的所有人，都想避免的情況。

地緣政治諮詢公司「美國全球戰略」董事長歐布萊恩指稱，川普直覺認為，在他第二任內，中國國家主席習近平不會入侵台菲，川普就能處理美國面臨的其他問題，這讓美國下任總統能在更有利的局面下，去做需要做的事。

歐布萊恩日前也在外交事務官網上發表「川普第二任外交政策，透過實力謀和平帶來穩定與安全」專文，寫道川普一月回任美國總統後，美軍即展開了跨世代的重建工作，在明年度國防預算外，另外投資一五○○億美元。

歐布萊恩指稱，儘管有些評論指出，川普弱化美國與其盟邦間的關係，但他透過必要緊急手段讓盟邦實質投資本國的國防，其實反而加強美國的集體防衛布局。