承認誤導性剪輯紀錄片 BBC向川普道歉但拒絕賠償

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

英國廣播公司（ＢＢＣ）十三日對二○二一年一月六日的川普演說出現誤導式不當剪輯向他致歉，但聲稱並無意誹謗他，因此川普揚言提告並求償十億美元並無根據。

ＢＢＣ董事會主席夏哈向白宮致親筆信。ＢＢＣ表示，含有不當剪輯的紀錄片將不會重播。川普二○二一年一月六日向支持者發表約一小時的演說，ＢＢＣ紀錄片將演說內容剪輯後拼湊組合，因此看來像他對群眾煽動暴力。

川普律師日前致函ＢＢＣ要求道歉，並認為紀錄片對川普造成傷害，包含「重大財務損失與名譽傷害」，將因此提告並求償十億美元，要求ＢＢＣ必須在十四日前回覆。

有專家分析，川普要在英國或美國向ＢＢＣ提告誹謗恐將面臨困難，ＢＢＣ可向法院主張，川普在該紀錄片播出後仍贏得去年總統大選。他在英國法院提告誹謗的追訴期時效在一年多前也已過；由於紀錄片並未在美國播出，要在法院舉證美國選民因此對川普的印象變差並非易事。

BBC 川普 紀錄片 英國 美國 總統大選
相關新聞

高市早苗涉台言論延燒…陸日互召見大使 表達強烈抗議

日本首相高市早苗一席「台灣有事、日本有事」，是日本「存亡危機事態」可行使集體自衛權論述，引發中日關係緊張。大陸外交部副部...

歐布萊恩：中不犯台 美中就能和睦共處

在美國總統川普第一任擔任白宮國安顧問的歐布萊恩說，只要中國大陸不入侵台灣及菲律賓，華府大概就能和北京和睦共處。他還說，美...

國民黨主席鄭麗文首度接受外媒專訪 強調兩岸對話才能取代對抗

日經亞洲14日刊登對國民黨主席鄭麗文的長篇專訪。該專訪稱，她表明只要台北接受「九二共識」，即使有不同的解讀，那緊張將停止...

日召陸大使抗議斬首言論 重申高市「台灣有事」發言沒必要撤回

中國駐大阪總領事薛劍針對日本首相高市早苗關於「台灣有事」的答詢，8日在社群平台X發表斬首言論，日本外務省今天召見中國駐日...

紐時：中國重返戰狼外交 高市挺台遭威脅「斬首」

日本新首相高市早苗關於台灣的言論激怒中國，北京發出一連串尖刻批評。「紐約時報」報導，高市與中國之間的蜜月期、中國「戰狼外...

