承認誤導性剪輯紀錄片 BBC向川普道歉但拒絕賠償
英國廣播公司（ＢＢＣ）十三日對二○二一年一月六日的川普演說出現誤導式不當剪輯向他致歉，但聲稱並無意誹謗他，因此川普揚言提告並求償十億美元並無根據。
ＢＢＣ董事會主席夏哈向白宮致親筆信。ＢＢＣ表示，含有不當剪輯的紀錄片將不會重播。川普二○二一年一月六日向支持者發表約一小時的演說，ＢＢＣ紀錄片將演說內容剪輯後拼湊組合，因此看來像他對群眾煽動暴力。
川普律師日前致函ＢＢＣ要求道歉，並認為紀錄片對川普造成傷害，包含「重大財務損失與名譽傷害」，將因此提告並求償十億美元，要求ＢＢＣ必須在十四日前回覆。
有專家分析，川普要在英國或美國向ＢＢＣ提告誹謗恐將面臨困難，ＢＢＣ可向法院主張，川普在該紀錄片播出後仍贏得去年總統大選。他在英國法院提告誹謗的追訴期時效在一年多前也已過；由於紀錄片並未在美國播出，要在法院舉證美國選民因此對川普的印象變差並非易事。
