日召陸大使抗議斬首言論 重申高市「台灣有事」發言沒必要撤回

中央社／ 東京14日專電
中國駐大阪總領事薛劍針對日本首相高市早苗關於「台灣有事」的答詢，8日在社群平台X發表斬首言論，日本外務省今天召見中國駐日大使吳江浩，表達強烈抗議。歐新社
中國駐大阪總領事薛劍針對日本首相高市早苗關於「台灣有事」的答詢，8日在社群平台X發表斬首言論，日本外務省今天召見中國駐日大使吳江浩，表達強烈抗議。日本外務大臣茂木敏充重申，高市的發言「沒有必要撤回」。

中國外交部副部長孫衛東昨天深夜召見日本駐中國大使金杉憲治，對於高市7日在眾議院預算委員會有關「台灣有事」的發言提出抗議，要求撤回，日本今天立刻以相同行動回應，中日的外交攻防戰持續升溫。

高市7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），不過仍要看實際發生的個別具體情況。薛劍隨後發布斬首言論，雖然隔天立刻撤除，但仍遭日方強烈抗議。

日本東京放送電視台（TBS）報導，外務省事務次官船越健裕下午召見中國駐日大使吳江浩，再次針對薛劍提出強烈抗議，要求中方採取適當應對措施。雖然吳江浩表達了中方立場，船越仍依據日本政府一貫立場加以反駁。

此外，茂木敏充在記者會表示，「關於在何種情況下會被認定為存亡危機事態，進而啟動相關措施，政府過去在審議過程中已經充分說明」。他並表示，「中國方面的主張與事實不符，我方已經提出反駁」。

茂木表示，存亡危機事態的相關說明非常明確，而且沒有違反任何國際法，相關法案也在國會經過充分審議後通過，根本沒有撤回的必要。

此外，對於薛劍的斬首言論，茂木表示，日本「將會持續強烈要求中方採取適當措施，以避免影響日中關係的大方向」。

至於外界關注是否要把薛劍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境，茂木指出，日本政府曾4度把駐日外交官列為「不受歡迎人物」，但未表態薛劍是否適用。

每日新聞報導，日本過去4次把駐日外交官列為「不受歡迎人物」，最早是在1973年，對象為韓國駐日本大使館的一等書記官，他被指控涉嫌金大中綁架案。另外3例分別為2006年針對涉嫌刑事犯罪的象牙海岸駐日外交官、2012年對敘利亞駐日大使，以及2022年對駐札幌的俄羅斯總領事。

日本 外交官 台灣有事 高市早苗 首相 中共 北京 集體自衛權 茂木敏充 中日關係
