哈薩克爆發罕見反中抗議 12人被捕6人遭罰

中央社／ 哈薩克阿拉木圖14日綜合外電報導

哈薩克爆發一起罕見的反中抗議活動，示威人士焚燒中國國旗和中國國家主席習近平的肖像。哈薩克警方表示，已經逮捕12人，並對6人開罰

法新社報導，在昨天的反中抗議活動中，抗議民眾指控中國策劃一名哈薩克公民的失蹤事件，並大量收購哈薩克土地。當地媒體與維權團體表示，哈薩克公民圖爾甘拜（Alimnur Turganbay）7月起下落不明，據報他遭中國新疆邊境官員逮捕。

哈薩克警方說，抗議民眾在靠近中哈邊界的阿拉木圖地區集會，期間「從事非法行為，包括焚燒國旗及外國領袖肖像」。警方表示，12名公民被判處拘役達14天，另有6人遭開罰。

社群媒體Instagram上一則未經核實的影片顯示，昨天約30人在維吾爾族人口眾多的阿拉木圖地區集會。他們手持3面中國國旗及1幅習近平肖像。

影片中一名身分不明抗議者說：「我們在此集會，焚燒中國國旗與中國國家主席的肖像。」他指控中國無故拘留圖爾甘拜，並大量購買哈薩克土地，違反該國禁止外國人購買農業用地的法律。

國旗 開罰 影片
