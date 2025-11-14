反制川普 格陵蘭議會修法限縮外國人置產條件

丹麥「政治報」報導，為反制美國總統川普對格陵蘭的覬覦，格陵蘭議會通過修法，將提高外國人在格陵蘭置產與取得土地使用權的條件。

政治報（Politiken）報導，格陵蘭議會13日表決，以21票同意、0票反對、6票棄權通過修法。

格陵蘭現行法規是自治政府擁有所有土地，一般人不得購買，但可取得土地使用權，也可以買地上建物。報導指出，這次修法是因應越來越多外國人對在格陵蘭置產感興趣。

政治報10月1日刊登的調查報導指出，格陵蘭的房產仲介發現，許多美國人對在格陵蘭買土地展現高度興趣，這個現象發生在川普（Donald Trump）多次表示希望取得格陵蘭控制權之後。

調查報導訪問格陵蘭最大的房產仲介公司Netbolig。業者表示，有些美國人希望購買已存在的建物，但更多希望購買更大的建物。

Netbolig的負責人黎克斯（Thomas Rix）表示，在他16年的業界經驗中，出售給格陵蘭籍或丹麥籍以外買主的建物大概只有5件。因此，今年起大概有10名外籍人士詢問格陵蘭置產事宜，相當不尋常，且其中多為美國人。

另一家受訪的仲介公司Lynges.gl表示，在川普上任後不久，就有美國公司聯絡他們，希望跟他們合作，讓格陵蘭房產進入國際市場。

格陵蘭議會新通過的法條將在2026年開始實行。原則上，只有格陵蘭籍、丹麥籍，以及丹麥王國自治屬地法羅群島（Faroe Islands）籍的公司或組織能夠取得格陵蘭土地使用權或在格陵蘭置產。

若沒有丹麥公民身分，則需要在格陵蘭居住並繳稅至少2年。針對是否將期限提高為5年，格陵蘭議會在13日的辯論後沒有達成共識；社會民主派的前進黨（Forward）表示，會繼續推動將此期限上修到5年。