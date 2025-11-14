薛劍斬首言論延燒 自民黨籲拒出席大阪領事館活動

中國駐大阪總領事薛劍針對日本首相高市早苗關於「台灣有事」的答詢，8日在社群平台X發表斬首言論，引發爭議。自民黨的外交部會與外交調查會今天整理出意見書，要求黨內相關人士避免出席中國駐大阪總領事館主辦的活動。

高市7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），不過仍要看實際發生的個別具體情況。

薛劍隨後發布斬首言論，雖然隔天立刻撤除，但仍遭日方強烈抗議。官房長官木原稔今天重申，「不得不說，（薛劍）身為駐外公館首長，他的言論極為不妥」，已經再度向中方強烈抗議此事，並要求中方適當因應。

時事通信社報導，自民黨外交部會與外交調查會今天舉行聯席會議後，外交部會長高木啓面對媒體詢問「日本要求中方適當因應，是否有給出期限」，他回答「大約是10天到2週」。

共同社報導，會議整理出一份意見書，要求黨內相關人士避免出席由大阪領事館主辦的活動，相關通知將在近期透過自民黨政調會長小林鷹之發布。

根據外交部會透露，中國駐大阪總領事館預定21日在廣島縣舉辦一場日中友好活動。

與此同時，在野黨對於如何處置薛劍卻有不同看法。

立憲民主黨代表（黨魁）野田佳彥今天在X發文表示，「這毫無疑問是令人無法忍受的發言，日本提出嚴正抗議也是當然」。

但是否要把薛劍列為「不受歡迎人物（拉丁文Persona Non Grata，簡稱PNG）」，將他驅逐出境，野田表示「如果要到驅逐出境的程度，是否要讓情勢升高到那種地步，還必須冷靜判斷」，態度較為審慎。

不過，曾在日本駐中國大使館工作3年，與薛劍長期接觸的公明黨中央幹事、前眾議員伊佐進一，主張把薛劍列為「不受歡迎人物」。他今天在電視節目中表示，薛劍的言論絕對無法接受，「以我過去擔任外交官的立場來說，外交就是要讓對方國家對你有好感，在這種激烈的言詞下，要怎麼往來？」

至於如何評價薛劍，伊佐表示，薛劍多次派駐日本，他自己派駐中國時曾與薛劍接觸，雙方過去在南海問題上也有過激烈辯論，「但他以前沒有像這次的激烈發言，應該是到大阪擔任總領事之後才開始」。

主持人詢問，有人主張把薛劍列為不受歡迎人物，並將他驅逐出境。伊佐對此表示，「我個人覺得可以這麼做，但如果要做，就要同時做好事後管控」。

他指出，「通常日本將某人列為不受歡迎人物，對方的國家也會做出相同回應，例如把日本駐北京或其他地方的總領事列為PNG」。