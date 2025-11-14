快訊

遭點名「台灣病」…《經濟學人》質疑台幣遭低估 央行聲明5點駁斥

用水量暴增才被發現孤獨死…82歲嬤陳屍家中成白骨 忠心白狗餓死房內

薛劍斬首言論延燒 自民黨籲拒出席大阪領事館活動

中央社／ 東京14日專電
被視為「戰狼」的大陸駐大阪總領事薛劍。（圖／取自薛劍X帳號）
被視為「戰狼」的大陸駐大阪總領事薛劍。（圖／取自薛劍X帳號）

中國駐大阪總領事薛劍針對日本首相高市早苗關於「台灣有事」的答詢，8日在社群平台X發表斬首言論，引發爭議。自民黨的外交部會與外交調查會今天整理出意見書，要求黨內相關人士避免出席中國駐大阪總領事館主辦的活動。

高市7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），不過仍要看實際發生的個別具體情況。

薛劍隨後發布斬首言論，雖然隔天立刻撤除，但仍遭日方強烈抗議。官房長官木原稔今天重申，「不得不說，（薛劍）身為駐外公館首長，他的言論極為不妥」，已經再度向中方強烈抗議此事，並要求中方適當因應。

時事通信社報導，自民黨外交部會與外交調查會今天舉行聯席會議後，外交部會長高木啓面對媒體詢問「日本要求中方適當因應，是否有給出期限」，他回答「大約是10天到2週」。

共同社報導，會議整理出一份意見書，要求黨內相關人士避免出席由大阪領事館主辦的活動，相關通知將在近期透過自民黨政調會長小林鷹之發布。

根據外交部會透露，中國駐大阪總領事館預定21日在廣島縣舉辦一場日中友好活動。

與此同時，在野黨對於如何處置薛劍卻有不同看法。

立憲民主黨代表（黨魁）野田佳彥今天在X發文表示，「這毫無疑問是令人無法忍受的發言，日本提出嚴正抗議也是當然」。

但是否要把薛劍列為「不受歡迎人物（拉丁文Persona Non Grata，簡稱PNG）」，將他驅逐出境，野田表示「如果要到驅逐出境的程度，是否要讓情勢升高到那種地步，還必須冷靜判斷」，態度較為審慎。

不過，曾在日本駐中國大使館工作3年，與薛劍長期接觸的公明黨中央幹事、前眾議員伊佐進一，主張把薛劍列為「不受歡迎人物」。他今天在電視節目中表示，薛劍的言論絕對無法接受，「以我過去擔任外交官的立場來說，外交就是要讓對方國家對你有好感，在這種激烈的言詞下，要怎麼往來？」

至於如何評價薛劍，伊佐表示，薛劍多次派駐日本，他自己派駐中國時曾與薛劍接觸，雙方過去在南海問題上也有過激烈辯論，「但他以前沒有像這次的激烈發言，應該是到大阪擔任總領事之後才開始」。

主持人詢問，有人主張把薛劍列為不受歡迎人物，並將他驅逐出境。伊佐對此表示，「我個人覺得可以這麼做，但如果要做，就要同時做好事後管控」。

他指出，「通常日本將某人列為不受歡迎人物，對方的國家也會做出相同回應，例如把日本駐北京或其他地方的總領事列為PNG」。

外交部 日本 大阪
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

越南淹大水購物中心安然矗立 網民：日本不意外

美宣布3.3億美元零配件軍售 外交部感謝：延續美方常態化政策

不為所動？中國召日駐中大使要求撤回高市言論 日本政府回應了

升高對日外交壓力？中國無視薛劍「斬首」發言，要求高市早苗撤回台灣言論

相關新聞

高市早苗談「台灣有事」 松田康博：應是個意外

日本首相高市早苗「台灣有事」的說法，引發中國強烈不滿與抗議，日中再掀外交風暴。日本東京大學教授松田康博分析，此次高市早苗...

安倍遇刺案凶嫌母親出庭 稱捐錢比孩子升學重要

日本奈良地方法院最近持續審理前日相安倍晉三遇刺身亡案，凶嫌山上徹也的母親昨天以證人身分出庭。她致歉之外，也表示「與孩子們...

薛劍斬首言論延燒 自民黨籲拒出席大阪領事館活動

中國駐大阪總領事薛劍針對日本首相高市早苗關於「台灣有事」的答詢，8日在社群平台X發表斬首言論，引發爭議。自民黨的外交部會...

美施壓聯合國安理會 籲採納川普加薩和平計畫

美國今天呼籲聯合國安全理事會（UNSC）團結一致，支持華府旨在強化總統川普（Donald Trump）加薩和平計畫的決議...

宏都拉斯總統大選在即 恢復對台邦交與否成關鍵議題

中美洲國家宏都拉斯總統大選本月30日將登場，對兩岸的外交立場成為選戰分歧議題。儘管現任總統卡斯楚政府2023年與台灣斷交...

泰士兵遭地雷炸傷泰柬停火生變 東協將派觀察員調查

泰國表示，東協觀察員預計今天調查泰柬爭議性邊界一起地雷爆炸事件。這起事件恐導致美國斡旋的停火協議生變。大馬外長昨天表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。