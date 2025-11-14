高市早苗談「台灣有事」 松田康博：應是個意外

快訊

中央社／ 台北14日電
日本東京大學教授松田康博分析，此次高市早苗涉台發言應是個意外，而非戰略考量。中央社
日本東京大學教授松田康博分析，此次高市早苗涉台發言應是個意外，而非戰略考量。中央社

日本首相高市早苗「台灣有事」的說法，引發中國強烈不滿與抗議，日中再掀外交風暴。日本東京大學教授松田康博分析，此次高市早苗涉台發言應是個意外，而非戰略考量；北京也不至於會採取經濟制裁等激烈手段。

高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。這個說法引發中國強烈不滿與抗議，不過高市拒絕收回，日中關係再陷嚴重緊張。

BBC中文網今天報導，松田康博認為，此次高市涉台發言應是個意外，而非戰略考量。

他說，日本國會上針對首相內閣的問答環節是鉅細靡遺且嚴格的，高市針對台灣議題的回答，似乎有些段落並未照稿發言，似乎是掉入了對方設下的陷阱。

松田康博認爲，隔天高市應有自覺或受到提醒，雖然不撤回發言，但說明自己未來發言會更加謹慎。他因此認為此事應是個「意外」，而非故意挑釁北京，或是對台政策上有什麼變化。

曾經任職日本防衛省的松田康博舉例，麻生太郎在2021年7月擔任副首相時，也曾針對「台灣有事」的議題發言，但並非在國會，而是在一個私下場合。這些對高市來說都是借鑒。

松田康博解釋，「高市是個勤勉、學習力強的聰明政治人物，應該早已學到有關日本的安全問題的基本框架。但首相的地位不一樣，尤其針對台灣與朝鮮（北韓）等問題時，都是極其敏感的議題，高市這次應是說得太快、說得太多了」。

松田康博預計，中國或許會在外交上批評日本「口頭上罵一罵」，透過官媒輿論等持續抨擊高市內閣，又或許長時間抵制元首峰會，但可能不至於到經濟制裁等等，祭出什麼強烈手段或翻臉。

他說，因為中日關係背後還有美國因素，而北京需要穩住跟美國以外的雙邊關係，不至於讓情況失控。

報導引述日本國際教養大學（AIU）中國研究部副教授陳宥樺分析稱，過去十多年來，日本的台灣政策，從安倍時代開始至今，就是漸漸地從戰略模糊走向戰略清晰，「相信嚇阻中國對台動武的力道必須要更強、更明確，才能做到以戰止戰」。

陳宥樺說，日本的安全政策、法制準備與社會動員都看得出往這個方向走的軌跡。換言之，以往歷屆日本政府大多是「做了但不公開說」，但高市可能會比較傾向「做了就公開說」，從這點來看，高市政府對中國與對台灣的政策沒有本質上的改變而是做法的不同。

日本 對台 戰略
