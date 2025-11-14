安倍遇刺案凶嫌母親出庭 稱捐錢比孩子升學重要

日本奈良地方法院最近持續審理前日相安倍晉三遇刺身亡案，凶嫌山上徹也的母親昨天以證人身分出庭。她致歉之外，也表示「與孩子們升學相比，捐款（給教會）比較重要」。

日本放送協會（NHK）報導，山上徹也目前45歲，他涉嫌在2022年於奈良市槍殺正在發表輔選演說的安倍，被依5項罪名問罪。安倍當時經過搶救後仍不治，享年67歲。

奈良地院今年10月起，開始審理此案，山上已承認事實關係，使官司主要爭點聚焦在量刑輕重。

被告方面認為，這起事件的背景是山上的母親信仰舊統一教（現稱世界和平統一家庭聯合會），以及向教會捐出鉅款等，因此主張量刑應該考慮動機與事情經過等因素。

而山上母親在被告方面的請求之下，昨天以證人身分出庭。這也是槍擊案發生後，母子首度碰面。

她以發抖的聲音於開頭表示，「（安倍遇刺）事件之後，我當時立刻就覺得必須道歉，不過我當時做不到。我現在在此謝罪，前總理可能也在，我由衷地就次男徹也所做出的嚴重事件致歉」。

她被律師問及目前的宗教信仰時回答，「世界和平統一家庭聯合會」。

山上母親提到開始信教的過程時回憶，「1991年7月有年輕女性來訪。她之後看到我們的族譜與家人的病例。我在當年的8月與隔年3月，分別捐出2000萬日圓與3000萬日圓，主因是長子的眼疾」。

她也說明，丈夫的人壽保險金在內，她也變賣當時的住家等資產籌錢，捐出約1億日圓（約新台幣2050萬元）。她也坦承，曾買過要價100萬日圓的畫作，多次前往韓國。

她接著表明，「與孩子們升學相比，捐款（給教會）比較重要」。

當時，證人席周邊被遮板遮住，NHK的記者無法在旁聽席確認山上母親的表情，不過她當時以清晰的口吻答覆律師提問；而山上徹也則未面對母親的方向，而是看著資料。

奈良地院預計本月18日再度開庭審理此案，山上母親將繼續出庭，屆時山上徹也的妹妹也將出庭作證。

此外，檢察官昨天也在法庭上，宣讀安倍晉三的遺孀安倍昭惠提供的文件，文件內容描述她在安倍遇刺後一年的心情。

她回憶，「事發當天早上，我與丈夫還有婆婆，3人一起吃早餐，丈夫向我們打完招呼後就出門去了，就是一個平常的上午」。

她也表示，得知槍擊案後趕去醫院時，「丈夫還有溫度，我則朝他喊『小晉』。我握著丈夫的手時，還發現丈夫似乎回握…我後來向在心臟按摩的醫師說『已經夠了』。當時衝擊到腦袋一片空白，且眼淚流不出來」。

安倍昭惠也在文件中提到安倍晉三，「對我而言，他是認真、溫柔、細心周到且誠實的人，而且相當孝順母親。對我而言，丈夫是家人、友人、同伴、無法取代的人…我當時希望兩人有更多相處時光，希望丈夫能活得更久」。