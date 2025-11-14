泰士兵遭地雷炸傷泰柬停火生變 東協將派觀察員調查

泰國表示，東協觀察員預計今天調查泰柬爭議性邊界一起地雷爆炸事件。這起事件恐導致美國斡旋的停火協議生變。大馬外長昨天表示，區域小組回報現場發現的地雷為「新近埋設」。

路透社報導，泰國已暫停執行停火協議，並要求柬埔寨當局道歉。泰方指控柬方在當地埋下新型PMN-2地雷，其中一枚10日在泰國東北部四色菊府（Sisaket）堪塔瑞拉克區 （Kantharalak）爆炸，造成1名泰國士兵重傷。四色菊府與柬埔寨普里維希省（Preah Vihear）相望。

柬埔寨否認指控，並敦促泰國遵守上月底在馬來西亞簽署的停火協議。根據這項協議，東南亞國家協會（ASEAN）軍事官員組成一個觀察員團體，負責監督泰柬雙方執行停火協議、避免情勢升溫。

馬來西亞國家新聞社（Bernama）報導，馬來西亞外長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）昨天表示，東協觀察員回報指出事地點的地雷是新埋設的。他說：「我剛與泰國外長通完電話，希望雙方保持冷靜並繼續和平談判。」

另一組觀察員則預計今天赴另一處爭議邊界地區實地調查11日發生的跨境槍擊事件。該事件導致柬埔寨至少1人死亡、3人受傷。柬埔寨稱泰軍率先開火，泰軍則表示先遭柬軍射擊，泰方隨後才鳴槍示警。

今年7月，泰柬邊境緊張爆發長達5天的衝突，造成至少48人喪生、約30萬人一度撤離。之後在美國總統川普與身兼東協輪值主席的馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）斡旋下達成停火。

泰柬爭議邊界地雷爆炸事件是兩國衝突的導火線之一，自7月6日以來至少7名泰國士兵因地雷相關事件受到重傷。路透社10月根據專家針對泰國軍方提供的資料分析報導，部分地雷可能是近期埋設。

泰國與柬埔寨共享長達817公里的陸地邊界，多處存有主權爭議，雙方爭執已逾一世紀，可追溯至1907年法國殖民統治柬埔寨時期繪製的邊界地圖。