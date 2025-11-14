美施壓聯合國安理會 籲採納川普加薩和平計畫

快訊

中央社／ 紐約13日綜合外電報導
紐約市聯合國總部。(記者范航瑜／攝影)
紐約市聯合國總部。(記者范航瑜／攝影)

美國今天呼籲聯合國安全理事會（UNSC）團結一致，支持華府旨在強化總統川普（Donald Trump）加薩和平計畫的決議草案，並示警若不採取行動，巴勒斯坦人可能面臨「嚴重」後果。

法新社報導，美國駐聯合國代表團（US Mission tothe UN）發言人在聲明中表示：「針對這項決議積極進行磋商之際，任何企圖破壞團結的行為，都將對加薩走廊的巴勒斯坦人造成嚴重、具體且本來可以完全避免的後果。」

這名發言人強調：「停火（協議）仍然脆弱，我們呼籲安理會團結一致，推進目前迫切需要的和平」，並形容這是「為中東長久和平鋪路的歷史性一刻」。

上週美方官員已在安理會內展開協商，推動一項跟進以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）交戰逾2年後停火、支持川普方案的決議草案。

法新社最新取得的第三版決議草案內容指出「樂見和平委員會成立」，這是加薩走廊（Gaza Strip）的過渡治理機構，理論上將由川普擔任委員會主席，任期持續至2027年底。

該草案授權聯合國會員國組建一支臨時國際穩定部隊（ISF），並與以色列、埃及和新訓練的巴勒斯坦警察合作，共同協助確保邊境安全和推動加薩走廊非軍事化。

ISF也將負責「永久解除非國家武裝團體的武器」，保障平民人身安全和確保人道援助走廊暢通無阻。有別於先前版本，最新版草案還提到巴勒斯坦未來建國的可能性。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天表示，他對這份決議草案獲通過抱持樂觀態度。

儘管安理會成員原則上多數支持設立和平委員會，但外交人士告訴法新社，部分問題仍存討論空間，比如草案未提及安理會監督機制、巴勒斯坦自治政府未來角色以及ISF任務細節等。

加薩走廊 巴勒斯坦 安理會
