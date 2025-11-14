宏都拉斯總統大選在即 恢復對台邦交與否成關鍵議題

快訊

中央社／ 墨西哥市14日綜合外電報導
中美洲國家宏都拉斯總統大選本月30日將登場。示意圖／ingimage
中美洲國家宏都拉斯總統大選本月30日將登場。示意圖／ingimage

中美洲國家宏都拉斯總統大選本月30日將登場，對兩岸的外交立場成為選戰分歧議題。儘管現任總統卡斯楚政府2023年與台灣斷交，兩名反對派候選人宣告願與台灣恢復邦交。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，宏都拉斯總統為4年一任，現任的卡斯楚（Xiomara Castro）總統不會競選連任。宏國未採決選制度，因此得票最高者將直接當選。

宏都拉斯本次總統大選為「三腳督」：執政黨自由重建黨（Liberty and Refoundation Party）的蒙卡達（Rixi Moncada），她曾在左翼卡斯楚政府底下擔任國防部長；中右派反對黨國家黨（National Party）的阿斯夫拉（Nasry Asfura）；中右派反對黨自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞（Salvador Nasralla）。

各項民調的結果相當分歧。CID蓋洛普民調公司（CID Gallup）9月底的調查顯示，前電視節目主持人納斯拉亞的支持度為27%，蒙卡達26%，前宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長阿斯夫拉則為24%。

然而TResearch上月民調指出，蒙卡達以44%遙遙領先，納斯拉亞以30%居後，阿斯夫拉18%墊底。另一方面，宏都拉斯媒體Paradigma的民調則稱納斯拉亞居冠，蒙卡達吊車尾。宏國選戰已至最後階段，但仍難預測結果。

根據日經亞洲，這3名候選人對中國的看法截然不同。蒙卡達支持深化與北京的關係，另外兩名中右派候選人則都呼籲和台灣恢復邦交。

宏都拉斯與中國建交以來，中國在宏國穩定擴張影響力，承諾對宏國學校及教育設施挹注近3億美元，並在電信跟發電產業獲得重大合約。

然而，儘管中國在宏都拉斯的勢力有所增長，宏國對中出口表現卻遠不如預期。兩國簽訂自由貿易協議遙遙無期，引發宏國社會不滿聲浪。

宏都拉斯媒體形容與中國的關係如同「宿醉」。此外，由於台灣市場過去高占宏國白蝦外銷量40%，和台灣斷交重創了宏國的白蝦出口。

養殖蝦自1990年代來成為宏都拉斯核心出口產業，與台灣斷交前，對台出口額曾突破1億美元。2023年至2024年期間，宏國蝦類出口銳減近70%，迫使至少60間公司關門，約1萬4000人失業。

宏都拉斯 卡達 民調
