高市早苗談台灣有事掀波瀾 前日相石破茂發表看法

日本首相高市早苗上週提到「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。前日相石破茂就此認為，她的答辯方式與歷屆日本政府相異。

日本「產經新聞」報導，石破茂昨天參與錄製日本TBS廣播（又稱TBS電台）的節目，被問及高市「台灣有事」的相關答辯時，也發表他的看法。

他就此提出建議，「關於台灣問題，日本歷屆政府從過去以來，均避免判定『如果發生這種狀況的話，就會這樣做』」。

立憲民主黨前外務大臣岡田克也，本月7日在眾議院預算委員會質詢高市，「台灣有事」是否符合日本安全保障法制中可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。

高市當時答詢，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」。她接著表示，「要看實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高」。

她還說，「假設美軍為了解除封鎖前來支援，而為了阻止美軍介入，也可能發生其他行使武力的事態」。

石破茂昨天在節目上指出，「這種說法與『台灣有事等於日本有事』相當接近…而設想個別狀況，在特定的情況構成存亡危機事態，以及下令防務出動，則根據當時的狀況而異。歷屆政府均未限定『這種狀況就是日本有事』」。

「每日新聞」報導，石破茂也在節目中提出質疑，認為「片面決定『這種狀態就會這樣做』，並無助於提高嚇阻力」。

高市的發言連日來引發討論之外，也引起中國反彈與抗議。她本月10日在眾議院接受質詢時表示，針對「台灣有事可能構成存亡危機事態」的相關發言是依照日本政府既有見解，「不打算撤回或取消，但作為反省，今後不會在這裡明確假設特定情況並加以陳述」。