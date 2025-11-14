快訊

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

代丟垃圾無許可證！「垃可」被檢警調查客服斷聯 官網致歉：暫停營運

還要買17？iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」 蘋果聽到了

高市早苗談台灣有事掀波瀾 前日相石破茂發表看法

中央社／ 東京14日綜合外電報導

日本首相高市早苗上週提到「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。前日相石破茂就此認為，她的答辯方式與歷屆日本政府相異。

日本「產經新聞」報導，石破茂昨天參與錄製日本TBS廣播（又稱TBS電台）的節目，被問及高市「台灣有事」的相關答辯時，也發表他的看法。

他就此提出建議，「關於台灣問題，日本歷屆政府從過去以來，均避免判定『如果發生這種狀況的話，就會這樣做』」。

立憲民主黨前外務大臣岡田克也，本月7日在眾議院預算委員會質詢高市，「台灣有事」是否符合日本安全保障法制中可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。

高市當時答詢，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」。她接著表示，「要看實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高」。

她還說，「假設美軍為了解除封鎖前來支援，而為了阻止美軍介入，也可能發生其他行使武力的事態」。

石破茂昨天在節目上指出，「這種說法與『台灣有事等於日本有事』相當接近…而設想個別狀況，在特定的情況構成存亡危機事態，以及下令防務出動，則根據當時的狀況而異。歷屆政府均未限定『這種狀況就是日本有事』」。

「每日新聞」報導，石破茂也在節目中提出質疑，認為「片面決定『這種狀態就會這樣做』，並無助於提高嚇阻力」。

高市的發言連日來引發討論之外，也引起中國反彈與抗議。她本月10日在眾議院接受質詢時表示，針對「台灣有事可能構成存亡危機事態」的相關發言是依照日本政府既有見解，「不打算撤回或取消，但作為反省，今後不會在這裡明確假設特定情況並加以陳述」。

日本 石破茂 台灣有事
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

升高對日外交壓力？中國無視薛劍「斬首」發言，要求高市早苗撤回台灣言論

高市稱台海恐觸集體自衛權 石破示警：不該下定論

美國務院避評高市「台灣有事」發言 重申反對單方面改變台海現狀

還有甜甜價？日圓創9個月來新低 國銀揭兩關鍵短線偏弱、中長期漸走強

相關新聞

不為所動？中國召日駐中大使要求撤回高市言論 日本政府回應了

日本首相高市早苗日前一番「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」的言論，引發日本與中國大陸之間的外交糾紛。中國外交部更...

冒牌英國皇家海軍中將追思日現身 滿胸假勳章氣炸老兵！

英國北威爾斯蘭迪德諾鎮（Llandudno）9日舉行追思日（Remembrance Sunday）悼念活動，一名男子身穿...

產經：日駐中大使強烈抗議斬首說 要求中方適切處理

中國大陸外交部副部長孫衛東召見日本駐中大使金杉憲治，對日本首相高市早苗在國會答辯的台灣有事論，提出嚴正交涉及強烈抗議。產...

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

中國與日本的外交風波未停，先前日本首相高市早苗在11月7日針對「存立危機事態」的回應，接連著中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」爭議發言，中國外交部的態度從相對冷處理的反應，直到11月13日開始再次發出強烈反彈。中國將高市的發言，導向解釋為「鼓吹武力介入台海」、「重回軍國主義道路」，不過日方認為政府對台海政策不變，並且反過來持續要求中國應當為外交人員的「斬首」不當言論提出回應和處置。

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

承認紀錄片有「誤導性剪接」 BBC向川普道歉但拒絕賠償

英國廣播公司(BBC)13日針對2021年1月6日川普演說出現誤導式剪輯向川普總統道歉，但表示無意誹謗川普，因此川普揚言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。