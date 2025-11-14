快訊

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

代丟垃圾無許可證！「垃可」被檢警調查客服斷聯 官網致歉：暫停營運

還要買17？iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」 蘋果聽到了

涉嫌綁架勒索台灣人 泰國前特警於豪華飯店遭逮補

中央社／ 曼谷14日專電

泰國警方昨天在曼谷一間豪華飯店逮捕前特警桑塔納，他涉嫌於2021年在曼谷綁架勒索一名台灣公民。警方從證人證詞和受害者的證詞中取得足夠證據，確認犯罪事實後逮捕桑塔納，該案件仍在調查中。

泰國公共電視台（Thai PBS）和民族報（TheNation）等媒體報導，曼谷警局偵查科警員根據法院簽發的逮捕令，昨天在曼谷市中心一間知名的豪華飯店逮捕了前特警桑塔納（Santhana Prayoonrat），他被控於2021年在曼谷通羅區（Thonglor）綁架勒索一名台灣公民。

報導指出，調查人員起初以為桑塔納藏身在拍鳳裕庭路（Phahonyothin）8巷內，但搜查後並未找到他，之後警方才發現他躲在一間豪華公寓。桑塔納被捕時正在開會，當他看到大批警力時十分驚訝。

桑塔納被帶至警局訊問後，向媒體表達不滿，並稱自己因揭露高階警官和政客與網路賭博活動的關聯後，遭政界人士和警方的背叛。他還表示，不明白為何警方派大批警力逮捕他，自己從未試圖逃跑。

當被媒體問及警方是否計劃對他採取行動時，桑塔納回答說：「為什麼？我哪裡也沒去，逮捕令是11月10日簽發的，如果我事先知道，我會立刻自首。」

泰國公共電視台指出，前特警桑塔納是個備受爭議的人物，據悉，桑塔納與該名台灣商人有商業糾紛，涉嫌指使他人綁架該名商人，隨後向該商人勒索9300萬泰銖（約新台幣8947萬）的贖金以換取其人身安全，桑塔納否認這項指控。目前相關調查仍在進行中。

曼谷 泰國 綁架
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

泰國母親疑帶12歲女兒到日賣淫　泰警赴台灣談引渡

泰國台灣電影展開幕 吸引泰籍導演和演員出席

引渡緬甸KK園區主謀佘智江 於曼谷機場移交中國大陸警方

泰國母親疑帶12歲女兒到日本賣淫 警取得逮捕令

相關新聞

不為所動？中國召日駐中大使要求撤回高市言論 日本政府回應了

日本首相高市早苗日前一番「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」的言論，引發日本與中國大陸之間的外交糾紛。中國外交部更...

冒牌英國皇家海軍中將追思日現身 滿胸假勳章氣炸老兵！

英國北威爾斯蘭迪德諾鎮（Llandudno）9日舉行追思日（Remembrance Sunday）悼念活動，一名男子身穿...

產經：日駐中大使強烈抗議斬首說 要求中方適切處理

中國大陸外交部副部長孫衛東召見日本駐中大使金杉憲治，對日本首相高市早苗在國會答辯的台灣有事論，提出嚴正交涉及強烈抗議。產...

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

中國與日本的外交風波未停，先前日本首相高市早苗在11月7日針對「存立危機事態」的回應，接連著中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」爭議發言，中國外交部的態度從相對冷處理的反應，直到11月13日開始再次發出強烈反彈。中國將高市的發言，導向解釋為「鼓吹武力介入台海」、「重回軍國主義道路」，不過日方認為政府對台海政策不變，並且反過來持續要求中國應當為外交人員的「斬首」不當言論提出回應和處置。

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

承認紀錄片有「誤導性剪接」 BBC向川普道歉但拒絕賠償

英國廣播公司(BBC)13日針對2021年1月6日川普演說出現誤導式剪輯向川普總統道歉，但表示無意誹謗川普，因此川普揚言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。