涉嫌綁架勒索台灣人 泰國前特警於豪華飯店遭逮補

泰國警方昨天在曼谷一間豪華飯店逮捕前特警桑塔納，他涉嫌於2021年在曼谷綁架勒索一名台灣公民。警方從證人證詞和受害者的證詞中取得足夠證據，確認犯罪事實後逮捕桑塔納，該案件仍在調查中。

泰國公共電視台（Thai PBS）和民族報（TheNation）等媒體報導，曼谷警局偵查科警員根據法院簽發的逮捕令，昨天在曼谷市中心一間知名的豪華飯店逮捕了前特警桑塔納（Santhana Prayoonrat），他被控於2021年在曼谷通羅區（Thonglor）綁架勒索一名台灣公民。

報導指出，調查人員起初以為桑塔納藏身在拍鳳裕庭路（Phahonyothin）8巷內，但搜查後並未找到他，之後警方才發現他躲在一間豪華公寓。桑塔納被捕時正在開會，當他看到大批警力時十分驚訝。

桑塔納被帶至警局訊問後，向媒體表達不滿，並稱自己因揭露高階警官和政客與網路賭博活動的關聯後，遭政界人士和警方的背叛。他還表示，不明白為何警方派大批警力逮捕他，自己從未試圖逃跑。

當被媒體問及警方是否計劃對他採取行動時，桑塔納回答說：「為什麼？我哪裡也沒去，逮捕令是11月10日簽發的，如果我事先知道，我會立刻自首。」

泰國公共電視台指出，前特警桑塔納是個備受爭議的人物，據悉，桑塔納與該名台灣商人有商業糾紛，涉嫌指使他人綁架該名商人，隨後向該商人勒索9300萬泰銖（約新台幣8947萬）的贖金以換取其人身安全，桑塔納否認這項指控。目前相關調查仍在進行中。