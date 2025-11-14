不為所動？中國召日駐中大使要求撤回高市言論 日本政府回應了

日本首相高市早苗日前一番「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」的言論，引發日本與中國大陸之間的外交糾紛。中國外交部更召見日本大使金杉憲治，就高市的發言提出強烈抗議並要求撤回。日本內閣官房長官木原稔14日舉行記者會時表示，日本對台灣的立場並未改變。

法新社與日テレNEWS24報導，木原稔表示：「台灣海峽的和平與穩定，不僅對日本的安全重要，對國際社會的穩定也同樣重要。」

他強調：「我國政府一貫的立場是希望圍繞台灣的相關問題能透過對話，以和平方式加以解決，政府對台灣的立場與1972年《日中聯合聲明》一致，並沒有改變。」並再次表示，高市首相的答辯與日本政府迄今的立場相符。

中國外交部副部長孫衛東奉示召見日本大使金杉憲治，「就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉」。他強調，今年不只是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，「80年後的今天，任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊！」

木原表示，對於中方13日提出的抗議，日本方面「就高市首相答辯的要旨，以及及我國政府的立場向中方重新作出說明，並提出反駁」。

此外，針對中國駐大阪總領事薛劍日前發表的「斬首論」，木原則說：「作為中國駐外館長的發言，不得不說是極其不適切」，並再次強烈向中方抗議，並重申強烈要求中方採取適當的應對措施。