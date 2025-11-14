快訊

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

聽新聞
0:00 / 0:00

巴西發起跨國「健康調適」倡議 80國加入響應

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／貝倫即時報導
極端乾旱降低農作物產量，削弱農民工作能力並減少收入，使得124個國家增加1.2億人，暴露在中度或重度糧食不安全中。圖／法新社
極端乾旱降低農作物產量，削弱農民工作能力並減少收入，使得124個國家增加1.2億人，暴露在中度或重度糧食不安全中。圖／法新社

聯合國第30屆氣候峰會第4天，巴西宣布發起「貝倫健康行動計畫」（Belém Health Action Plan），成為歷來首份專門致力於「健康領域」的國際氣候調適文件。這份倡議將幫助各國調整醫療衛生系統，來因應氣候變遷衝擊，因這些衝擊對最脆弱族群來說，往往構成嚴重健康風險。

為支持將倡議付諸實行，數個慈善組織承諾投資至少3億美元（93億元台幣）。峰會執行長托妮（Ana Toni）表示，目前已有80個國家及國際夥伴加入計畫，有助向前推進；這項倡議旨在透過強化監測體系、創新和以證據為本的政策決策，來提升衛生部門對抗氣候變遷的韌性。

巴西衛生部長帕迪利亞（Alexandre Padilha）同日在場外活動表示，6家最重要的國際開發銀行也宣布將在全球資助調適計畫，「如果氣候危機是一場健康危機，那麼衛生部門必須站在解決方案的最前線。下一代醫療保健將由我們今天採取的行動塑造。亞遜代表全人類，而調適能帶來健康與希望」。

他接受本報訪問時表示，巴西計畫在2035年之前，在亞馬遜地區興建醫療設施，以因應氣候變遷。他舉例說，亞馬遜乾旱使得民眾難以獲得醫療服務，健康狀況惡化，而南部洪水氾濫，沖壞醫療設施，火災則加劇肺部疾病。

國際醫學期刊《刺胳針》報告指出，自1990年代以來，與熱相關的死亡人數增加63%；2012至2021年間，平均每年造成54.6萬人死亡。野火增加造成更嚴重空汙，去年因野火煙霧PM2.5汙染死亡的人數達到15.4萬，創下歷史新高。

此外，極端乾旱降低農作物產量，削弱農民工作能力並減少收入，使得124個國家增加1.2億人，暴露在中度或重度糧食不安全中。

世界衛生組織秘書長譚德塞日前出席峰會時強調：「氣候危機就是健康危機」，但健康議題長期不受重視，呼籲氣候峰會納入「針對健康的正式談判」。

臺灣大學政治學系副教授林子倫分析，「現在的氣候政策，不只是能源和產業政策，更是健康和社會政策」，例如世衛組織進入峰會發聲，而高溫與極端氣候也牽涉人體健康，成為峰會新的看點。

峰會
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

大陸查跨境電商賣家逃稅 劍指亞馬遜、阿里全球速賣通等平台

國泰金總經理李長庚開講 倡議氣候與自然摩爾定律

COP30直擊／花120小時抵貝倫 3高中生目睹雨林燃燒

COP30／核心棘手議題談判卡關？峰會主席延後全體會議

相關新聞

不為所動？中國召日駐中大使要求撤回高市言論 日本政府回應了

日本首相高市早苗日前一番「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」的言論，引發日本與中國大陸之間的外交糾紛。中國外交部更...

冒牌英國皇家海軍中將追思日現身 滿胸假勳章氣炸老兵！

英國北威爾斯蘭迪德諾鎮（Llandudno）9日舉行追思日（Remembrance Sunday）悼念活動，一名男子身穿...

產經：日駐中大使強烈抗議斬首說 要求中方適切處理

中國大陸外交部副部長孫衛東召見日本駐中大使金杉憲治，對日本首相高市早苗在國會答辯的台灣有事論，提出嚴正交涉及強烈抗議。產...

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

中國與日本的外交風波未停，先前日本首相高市早苗在11月7日針對「存立危機事態」的回應，接連著中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」爭議發言，中國外交部的態度從相對冷處理的反應，直到11月13日開始再次發出強烈反彈。中國將高市的發言，導向解釋為「鼓吹武力介入台海」、「重回軍國主義道路」，不過日方認為政府對台海政策不變，並且反過來持續要求中國應當為外交人員的「斬首」不當言論提出回應和處置。

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

高市早苗引發中日外交危機 台灣應謹慎因應變局

高市早苗10月21日當選日本首相，迄今不到一個月，中國大陸已對她三次強烈抗議外加一次嚴厲警告，這算是破了中日關係史的紀錄，也引發中日多年不見的外交危機。 中日現在最需要的就是要降溫，尤其對大陸來說，來自美國的壓力剛緩解，仍需要和平的環境發展經濟。對台灣而言，台日關係無庸置疑，但要思考的是，台灣有事，日本甚至美國能介入到什麼程度？是一時的或永久的？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。