歐布萊恩：只要中國不犯台 美中應能和睦相處

中央社／ 華盛頓13日專電

川普第一任期擔任美國國家安全顧問的歐布萊恩表示，只要中國不入侵台灣，也不要入侵菲律賓，美國大概就能和中國和睦共處；他也說，川普認為中國不會在他任內入侵台、菲，如此他就能處理美國面臨的其他問題。

中共對台軍事威脅不斷，台海情勢備受關注。美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，10月底和中國國家主席習近平在韓國舉行雙邊會，川普會後表示，會中未討論台灣議題。

川普隨後接受美媒專訪，被問及若中國對台灣發動軍事攻擊，是否會下令美軍保衛台灣時，拒絕透露具體反應方案說「我不能洩露我的祕密」。他並稱，習近平及中國官員也說過，「我們絕不會在川普總統任內採取任何行動」，因為他們明白後果。

曾於2019年至2021年、川普第一任期間擔任國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）近期接受「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌podcast專訪，分析川普2.0的外交政策，專訪內容今天上線。

歐布萊恩表示，他認為川普現在有很多事情需要處理，包括重建美國軍隊、關閉美國南部邊境，因應烏克蘭局勢及加薩、伊朗情勢等。把美中貿易戰或冷戰加到工作清單中，這可能是所有人，包括川普本人在內，都想避免的情況。

現為地緣政治諮詢公司「美國全球戰略」（American Global Strategies）董事長的歐布萊恩認為，只要中國不介入台灣、不入侵台灣，希望也不要侵入菲律賓，美國大概就能和中國和睦共處。

他指出，川普直覺認為，習近平在他任內不會入侵台、菲，他就能處理美國面臨的其他問題，美國「下一任總統能在更有利的局面下，去做需要做的事」。

歐布萊恩日前也在「外交事務」網站發表「川普第二任期外交政策，透過實力達成和平帶來穩定與安全」專文指出，川普1月重返白宮後，美軍展開跨世代重建工作，在2026年度國防預算之外，加速投資1500億美元。

他寫道，川普說服盟邦夥伴承諾國防支出達到國內生產毛額（GDP）的5%，承擔更多自由世界的安全任務，並結束美國南方邊境的混亂狀況。

歐布萊恩表示，川普不承認哈瑪斯（Hamas），堅定支持以色列，極限施壓伊朗並攻擊其核濃縮鈾陣地；烏克蘭戰事已朝解決方向發展，但俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）無意妥協，進度較川普希望的緩慢。這些作為重塑美國國際嚇阻力，世界朝向穩定新時代前進。

歐布萊恩指出，雖然許多評論認為川普弱化了美國盟邦，但他透過必要緊急手段，讓盟邦實質投資自己的國防，事實上反而強化華府的集體安全布局。

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

冒牌英國皇家海軍中將追思日現身 滿胸假勳章氣炸老兵！

英國北威爾斯蘭迪德諾鎮（Llandudno）9日舉行追思日（Remembrance Sunday）悼念活動，一名男子身穿...

產經：日駐中大使強烈抗議斬首說 要求中方適切處理

中國大陸外交部副部長孫衛東召見日本駐中大使金杉憲治，對日本首相高市早苗在國會答辯的台灣有事論，提出嚴正交涉及強烈抗議。產...

NBA可以MLB卻不行？美國職棒為何難打進中國市場

今年美國職業棒球大聯盟（MLB）世界大賽，洛杉磯道奇隊在日本強投山本由伸連兩日登板救援下驚險衛冕。這場比賽在美國有超過2,700萬人觀看，遠遠超過今年6月美國國家籃球協會（NBA）總決賽第7戰的1,640萬人次，NBA的影響力在美國似乎早已落後於MLB。然而，這兩個職業聯賽在中國的發展，卻呈現截然不同的面貌。

高市稱台海恐觸集體自衛權 石破示警：不該下定論

日本前首相石破茂13日上廣播節目時，談到高市早苗首相日前在國會答詢時表示，若中國對台灣進行海上封鎖，日本可能會適用可行使...

川普政府高官搶住將領官舍挨批鳩占鵲巢 不搬走有何盤算

美國總統川普一月回鍋白宮後，國務卿、國防部長、國土安全部長等多名政府要員相繼住進華府地區美軍將領官舍，人數之多堪稱前所未見，原因之一據說是安全考量。

