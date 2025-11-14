高市稱台海恐觸集體自衛權 石破示警：不該下定論

日本前首相石破茂13日上廣播節目時，談到高市早苗首相日前在國會答詢時表示，若中國對台灣進行海上封鎖，日本可能會適用可行使集體自衛權的「存立危機事態」。石破對此提出批評，表示「歷屆政府一向避免在台灣問題上，以『若發生某情況就如何』的方式作出明確斷定。」

每日新聞報導，石破指出，高市的說法「已相當接近『台灣有事就是日本有事』的論調」，並強調歷屆政權在處理台海情勢時，一直避免針對「特定情境」作出限定性判斷。

他並表示，「把某種情況直接定性為某種結果，未必有助於提升嚇阻力」，對高市的國會答覆表達質疑。

高市7日在國會答詢時就「台灣有事」表示，如果伴隨出動軍艦和使用武力，可能會構成「存亡危機事態」。根據日本法律，如發生被認定為威脅日本的「存亡危機事態」，即便並未直接遭受攻擊，日本也將可以行使集體自衛權。10日，高市在國會答辯時堅稱，她的言論遵循日本政府的一貫見解，無意撤回。

中國外交部發言人林劍13日表示，高市日前在國會公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性。在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後，還執迷不悟、拒不撤回。上述錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益，侵犯中國主權，中方對此堅決反對、絕不容忍，日方必須立即糾正，收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。