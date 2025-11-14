快訊

冒牌英國皇家海軍中將追思日現身 滿胸假勳章氣炸老兵！

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
冒充皇家海軍中將的男子（前），參加追思日遊行，有模有樣。摘自英國電訊報網站
冒充皇家海軍中將的男子（前），參加追思日遊行，有模有樣。摘自英國電訊報網站

英國北威爾斯蘭迪德諾鎮（Llandudno）9日舉行追思日（Remembrance Sunday）悼念活動，一名男子身穿皇家海軍中將制服、胸掛滿滿勳章，卻遭退役軍人當場識破是「假貨」。這位被封為「頂級華特米提（Walter Mitty）式人物」的男子，自稱代表克盧伊德郡（Clwyd）郡尉辦公室出席，卻未出現在官方賓客名單上。鎮公所表示，他「當天突然冒出來」，讓主辦單位措手不及。

11月9日追思日是紀念英國軍人與婦女在兩次世界大戰和後來的衝突中所做的貢獻。英國每日電訊報引述目擊者指出，男子制服明顯不合身、襯衫也非標準款式，胸前勳章更是「天方夜譚」。他佩戴的「傑出服務勳章」（DSO）已超過30年未頒發給海軍現役人員，且通常只授與陸軍軍官；另有「志願後備役勳章」（QVRM）僅限後備役人員，兩者從未同時出現在同一人身上。皇家海軍發言人痛批：「冒充軍官是對退伍軍人的侮辱，國殞日應專注於緬懷犧牲者。」

當地海軍一等士官長史都華（Terry Stewart）原定代表海軍參與遊行，卻因與這名「假中將」交談而被迫退場。他怒斥：「這傢伙搶走我的位置！我專程讓位給他，結果他根本是冒牌貨。」網路上更有人指出，男子佩戴的「泰利克行動勳章」（Operation Telic，伊拉克戰爭）與當地陣亡將士紀念碑上的名字形成強烈對比，痛批「這種竊取榮耀的行為令人作嘔」。

調查發現，這名男子2019年在卡納封（Caernarfon）追思日活動也曾穿同款中將制服亮相，僅少了DSO勳章。海軍內部人士證實：「皇家海軍人數不多，我們認識每位中將，絕對不是他。」「華特米提獵人俱樂部」（Walter Mitty Hunters Club）已接獲檢舉，專門追查虛假軍功的社群正展開調查。

英國2006年修法後，未經許可佩戴勳章僅在涉及詐騙（如募款）時才構成犯罪，單純「穿來好看」不違法。皇家海軍表示，除非涉及犯罪，否則不會調查此類「竊取榮耀」（stolen valour）案件。蘭迪德諾鎮公所強調，活動整體仍順利進行，不希望這起插曲掩蓋儀式的莊嚴，但已將事件通報軍方單位，靜待後續處理。

海軍 退伍軍人 英國
