產經：日駐中大使強烈抗議斬首說 要求中方適切處理
中國大陸外交部副部長孫衛東召見日本駐中大使金杉憲治，對日本首相高市早苗在國會答辯的台灣有事論，提出嚴正交涉及強烈抗議。產經新聞報導，金杉說明日本政府的立場，並強烈抗議中國駐大阪總領事薛劍的斬首說。
產經轉述日本駐中大使館的說法，表示金杉與孫衛東見面時提出反駁，說明高市答辯的主旨及日本政府的立場。產經說，此舉為中國政府拉高對日本的抗議力道。
據中國大陸外交部發布的新聞稿，孫衛東說，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。如何解決台灣問是是中國人自己的事，不容任何外來干涉。
薛劍於X平台發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，產經報導，金杉向中方表達強烈抗議，說這是「極為不恰當的發文」，強烈要求中方做出適切的處理。但中國外務省的新聞稿中，隻字未提及日方訴求。
