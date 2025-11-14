BBC為誤導性剪輯向川普道歉 但拒絕賠償

英國廣播公司（BBC）今天晚間為新聞節目的誤導性剪輯向美國總統川普致歉，但拒絕賠償，不認同關於BBC「誹謗」川普的指控。

根據BBC的聲明，BBC承認「判斷失誤」，但強調當時並非「刻意」透過剪輯形塑觀眾對川普的錯誤印象，犯下的是無心之過。

BBC並向川普律師團隊表示，BBC沒有誤導意圖、沒有惡意，只是將較長的演說縮短，在同一個節目也呈現許多支持川普的意見。

BBC招牌新聞節目「廣角鏡」（Panorama）在去年10月28日播出的一個單元中，將川普（DonaldTrump）2021年1月6日的演說內容剪輯拼接，呈現出的敘事為競選連任失利的川普彷彿在煽動暴民攻擊美國國會大廈，意圖繼續掌權。「廣角鏡」當時是將實際上相隔50多分鐘的演說片段拼接在一起。

川普在去年11月5日舉行的美國總統大選勝出。引發爭議的「廣角鏡」單元與美國總統大選日相隔不到10天。相關風波近日已導致BBC總裁及新聞部最高主管辭職。

在BBC今天發布聲明澄清立場並向川普致歉前，川普已透過律師團隊威脅對BBC提告，要求高達10億美元（約新台幣310億元）的補償，以彌補節目對川普的名譽損害。

BBC在官網的「更正與澄清」（Corrections andClarifications）頁面發布聲明表示，在剪輯方式遭批評後，BBC重新檢視了相關節目單元。在該單元，BBC呈現川普演說不同段落的節錄。

聲明指出，BBC同意，節目剪輯「無意間造成一種印象」，即BBC展示的是川普演說的連續片段，而不是演說不同部分的節錄，而這麼做即「導致錯誤印象」，也就是川普曾「直接呼籲」群眾採取暴力行動。

BBC表示，BBC願為這樣的「判斷失誤」向川普致歉。該單元不會在BBC任何平台再次播出。

BBC一名發言人表示，BBC的律師團隊已致函川普律師團隊，回應提告威脅。此外，董事長夏哈（SamirShah）已另外致函白宮，向川普表明，他個人及BBC對「廣角鏡」的剪輯感到抱歉。

不過，發言人強調，儘管BBC對節目剪輯方式「深表遺憾」，但「強烈不同意」有理由主張BBC對川普誹謗。

川普律師團隊9日發函BBC，要求撤下引發爭議的節目單元、賠償川普、向川普道歉。他們要求BBC在倫敦時間14日晚間10點以前回應。

BBC在給川普律師團隊的回函中提出5大論點，說明為何BBC不認同誹謗指控。

根據BBC的說法，受播映權限制影響，引發爭議的「廣角鏡」節目單元未曾在美國播出，僅限英國境內觀眾收看。此外，節目內容未對川普造成傷害，因為他再次當選總統。

BBC表示，有爭議的節目片段沒有誤導意圖、並非出於惡意，「只是將較長的演說縮短」。整個節目單元長達1小時，而有爭議的片段僅12秒，該片段從來就不應被單獨挑出來看待。

BBC指出，同一個節目單元也呈現了許多支持川普的意見。

最後，BBC提到，在美國，政治言論和對公共事務的意見表達受法律嚴格保護。

儘管如此，率先「揭露」BBC誤導性剪輯的英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天再度「獨家報導」，BBC另一個招牌新聞節目「新聞之夜」（Newsnight）也犯下類似錯誤。

根據「每日電訊報」，在一個2022年播出的單元，內容的剪輯拼接同樣讓川普看起來像是在鼓吹支持者暴動。

回應「每日電訊報」的報導，BBC一名發言人表示，BBC對新聞編採秉持「最高標準」，已就報導所提情況展開調查。