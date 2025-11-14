快訊

MLB／又通殺30張第一名！大谷翔平4奪MVP寫一籮筐紀錄

美官員曝台美貿易談判「取得許多進展」： 年底前有望達成更多協議

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

巴黎恐攻10週年 聖母院鐘聲迴盪悼念130名罹難者

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導
圖為遊客們在巴黎聖母院點燃祈禱蠟燭。 法新社
圖為遊客們在巴黎聖母院點燃祈禱蠟燭。 法新社

2015年巴黎恐攻今天滿10週年，巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）響起鐘聲，悼念當年命喪激進分子槍下與自殺炸彈攻擊的130名死者，那是法國承平時期最嚴重的攻擊案。

法新社報導，2015年11月13日，激進組織「伊斯蘭國」（IS）成員攻擊巴塔克蘭劇場（Bataclan），當時美國樂團「玩命鷹族」（Eagles of Death Metal）正在表演，約有90人在劇場喪生。

襲擊者還到巴黎多家餐廳及咖啡館大開殺戒，造成數十人罹難。另有一人命喪法國國家體育場（Stade deFrance）附近，當時體育場內有大批球迷正在觀賞法國對德國的足球比賽。

同日的攻擊也造成數百人受傷。

在巴黎市中心舉行的追悼儀式上，第一線救難人員緩緩唸出那個週五晚上的罹難者，以及兩名後來自盡的生還者姓名。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）向罹難者家屬與生還者致詞時表示：「你們的每一分痛苦都毫無道理、不公不義、難以承受。」

馬克宏除了讚揚因應恐攻的員警與醫護人員，也稱許「打開家門收留20名傷者的婦女」以及「聽到槍聲後，拿著急救包衝下街頭的男子」。

馬克宏承諾，法國將竭盡所能防止類似攻擊再次發生。他說：「對於那些朝法國舉起武器的人，法國的回應是絕不妥協。」

在稍早的追思活動中，玩命鷹族主唱休斯（JesseHughes）與生還者及罹難者家屬組成的合唱團一起高唱歌曲「你永遠不會獨行」（You'll Never WalkAlone）。

今天的紀念活動從巴黎郊外的法國國家體育場開始，首名罹難者狄亞斯（Manuel Dias）的家人在體育場向受害者們表達悼念。

他的女兒蘇菲（Sophie Dias）表示：「我們永遠不會忘記。十年過去了，他們要我們放下，但這份失落感依然巨大。」

馬克宏與其他官員分別在每一個攻擊現場獻花致意，巴黎市民則在共和國廣場（Place de laRépublique）以蠟燭、鮮花與字條悼念遇難者。

阿格雷（Adrain Aggrey）表示，他前來獻花給罹難者家屬，「要讓他們知道我們沒忘記」。

現年36歲的阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）是策劃那場襲擊的10人小組中唯一還活著的成員，目前正在服無期徒刑。其他9名攻擊者則死於自我引爆或遭警方擊斃。

巴黎恐攻 法國 馬克宏
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

化解關稅衝突…不是馬克宏也非梅克爾！只有他發言可跟川普平起平坐

影／川普馬克宏握手較勁近30秒！影片瘋傳 唇語專家曝兩人互放話

辭職僅4天…勒克努再任法總理 極右派嗆倒閣、法媒也看衰

法國政治風暴升級 新總理任27天閃辭 提前大選呼聲起

相關新聞

日相高市凌晨開會引發議論 自揭每天只睡2至4小時

日本首相高市早苗今天表示，她每晚只睡2到4小時。值此之際，高市也被批評鼓勵民眾過勞

最大客戶蘋果傳「劈腿」三星 索尼半導體生存戰開打

傳蘋果2026年推出的iPhone 18將使用三星電子生產的影像感測器，如果消息屬實，日本索尼（SONY）將不再是蘋果唯一影像感測器供應商。產業遊戲規則將出現變數，索尼能否維持霸主地位？聯合報數位版從索尼半導體事業崛開始，帶讀者了解這家日本企業接下來的布局及挑戰。 蘋果今年8月6日宣布，將在三星位於美國德州的半導體工廠，推出生產晶片的創新技術。三星及蘋果都未公布細節，但媒體報導，三星將生產用於智慧手機相機的三層堆疊影像感測器，外界認為會裝在下一代iPhone。

巴黎恐攻10週年 聖母院鐘聲迴盪悼念130名罹難者

2015年巴黎恐攻今天滿10週年，巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）響起鐘聲，悼念當年命喪激進分子槍下...

BBC向川普道歉！主席親自致函白宮 承認錯誤但拒付賠款

英國廣播公司(BBC)周四向川普總統道歉，之前川普威脅要對BBC提起求償10億美元的訴訟，指控其對他2021年1月6日演...

南韓作戰指揮權移交是否為時過早？

在過去75年中，美國一直掌握著韓國軍隊的戰時作戰指揮權（OPCON）。這一安排源於1950年爆發的朝鮮戰爭，並在1953年停戰後延續至今。簡單來說，只要沒有爆發公開衝突，韓國就能指揮本國部隊；但一旦戰事升級，仍由華盛頓接管指揮權。

中國駐大阪總領事薛劍提「斬首」恐隨時離任 日學者籲政府趕緊嚴懲

中國駐大阪總領事薛劍就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發表斬首言論，日本外務大臣茂木敏充今天要求中方適當因應。學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。