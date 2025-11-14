以色列：接獲哈瑪斯移交最後4名人質之一遺體

快訊

中央社／ 加薩市13日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，作為與哈瑪斯達成停火協議的一部分，以色列今天從紅十字會接收最後4名被扣押在加薩人質之一的遺體

法新社報導，辦公室指出，這具棺木已在加薩走廊交給以色列軍方和國家安全局（Shin Bet），並將送往特拉維夫鑑定身分。

軍方隨後表示，這具遺體已運抵以色列境內。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）與伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）武裝派別昨天稍早曾表示，將根據美國斡旋達成的加薩停火協議，歸還這具遺體。

哈瑪斯說，遺體是在加薩南部的汗尤尼斯（KhanYunis）發現。

在這項於10月10日生效的停火協議初期，哈瑪斯手中還有20名生還人質，以及28具遇害人質的遺體。

此後，哈瑪斯已釋放所有生還人質，並在昨天前依據協議歸還了24具罹難人質的遺體。

作為交換，以色列則釋放了近2000名巴勒斯坦囚犯，並歸還數百具巴勒斯坦死者的遺體。

以色列指控哈瑪斯拖延歸還人質遺體，而哈瑪斯則表示，經過兩年的戰爭，許多遺體尚埋在加薩瓦礫下，導致進展緩慢。

遺體 哈瑪斯 以色列
