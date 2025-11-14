快訊

駐外代表變名嘴 謝志偉脫線護黨淪笑柄

美股道瓊重挫797點 科技股領跌、台積電ADR跌近3%

土耳其軍機失事2天後又傳消防飛機墜毀 飛行員罹難

中央社／ 伊斯坦堡13日綜合外電報導

土耳其農林部長尤馬克里表示，一架土耳其消防飛機今天在克羅埃西亞墜毀，飛行員罹難。兩天前，土耳其才剛發生一架軍機墜機導致20人喪生的事故。

法新社報導，尤馬克里（Ibrahim Yumakli）在社群平台X發文指出，兩架土耳其消防飛機今天準備返國，途中卻與航管單位失去聯繫，其中一架安全降落在克羅埃西亞某機場，另一架則墜毀。

他寫道：「我國消防飛機的殘骸…已在克羅埃西亞（西海岸的）塞尼鎮（Senj）附近尋獲。」他也向在這場不幸事故中喪生的飛行員家屬致上慰問。

農林部稍早曾在X發文寫道，兩架AT802消防飛機昨天上午離開土耳其，前往克羅埃西亞首都薩格勒布進行維修，但因天候不佳，迫使飛機在克國西部的瑞伊卡（Rijeka）機場過夜。

今天發生事故前幾小時，土耳其才將11日在喬治亞境內墜毀的土耳其軍用運輸機20名罹難軍人的遺體運回國內，該飛機是在從亞塞拜然返回土耳其途中失事。

土耳其人員正在調查事故原因，同時為了預防萬一，已暫停所有C-130運輸機的飛行任務。

土耳其 克羅埃西亞 飛機
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

北市民生社區百億工程竄火燒逾2小時 起火點在地下室 消防難搶救

新豐鐵皮家具倉庫火警延燒 消防出動15車39人搶救中

運輸機在喬治亞上空解體 土耳其證實20軍人殉職

台東伽藍漁港外籍漁工倒地無心跳 海巡、消防急救送醫搶命

相關新聞

日相高市凌晨開會引發議論 自揭每天只睡2至4小時

日本首相高市早苗今天表示，她每晚只睡2到4小時。值此之際，高市也被批評鼓勵民眾過勞

BBC向川普道歉！主席親自致函白宮 承認錯誤但拒付賠款

英國廣播公司(BBC)周四向川普總統道歉，之前川普威脅要對BBC提起求償10億美元的訴訟，指控其對他2021年1月6日演...

南韓作戰指揮權移交是否為時過早？

在過去75年中，美國一直掌握著韓國軍隊的戰時作戰指揮權（OPCON）。這一安排源於1950年爆發的朝鮮戰爭，並在1953年停戰後延續至今。簡單來說，只要沒有爆發公開衝突，韓國就能指揮本國部隊；但一旦戰事升級，仍由華盛頓接管指揮權。

中國駐大阪總領事薛劍提「斬首」恐隨時離任 日學者籲政府趕緊嚴懲

中國駐大阪總領事薛劍就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發表斬首言論，日本外務大臣茂木敏充今天要求中方適當因應。學...

10年前巴黎恐攻那一夜 駐處緊急電話鈴聲沒停過

10年前的這一天，巴黎遭遇舉世震驚的連環恐怖攻擊事件。當時身處巴黎的駐外人員回憶，那一夜急難救助專線鈴聲沒停過；不過僑領...

巴黎紀念恐攻10週年 珍惜自由「雖經風浪終不覆」

2015年11月13日，巴黎發生連環恐怖攻擊案，上百人喪生。10年過去，來到當年案發地悼念的巴黎人說，紀念這起事件，不只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。