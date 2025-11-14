日相高市凌晨開會引發議論 自揭每天只睡2至4小時

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本首相高市早苗。(路透)
日本首相高市早苗。(路透)

日本首相高市早苗今天表示，她每晚只睡2到4小時。值此之際，高市也被批評鼓勵民眾過勞。

高市為了準備國會答詢，上週曾召集幕僚從凌晨3時起在首相公邸開會，引發熱烈討論。

綜合法新社與「每日新聞」報導，高市今天對參議院預算委員會委員說：「我現在大概睡2小時，最長4小時。我覺得這對我的皮膚不好。」

她在會中被問及減少日本過長工時的重要性。日本多年來難以實現健康的工作與生活平衡，許多上班族深受職場壓力所苦。而「過勞死（Karoshi）」這個詞就源自日本，現在已成為國際通用詞彙。

另外，針對政府討論可能放寬加班時數上限以促進經濟成長，高市也被要求說明。

她為相關討論提出辯護，表示勞工與雇主需求不同，在企業嚴格限制加班時數的同時，有人為了維持生計而選擇兼差。

高市強調，無論未來如何調整，都會確保勞工健康受到保障。

她說：「的確，如果我們能創造出大家可以依自己意願妥善兼顧育兒及照護責任，同時還能工作、享受休閒時光並放鬆，那會很理想。」

日本 過勞死 首相 高市早苗
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日圓貶不停 高市大考驗

美國務院就高市早苗「台灣有事」言論發聲 北京：停止損害中美關係

大陸央視粗暴抨擊高市早苗 日本朝野呼籲驅逐薛劍

中國大陸外交官稱「斬首」高市早苗引日本抗議 川普反應曝光

相關新聞

日相高市凌晨開會引發議論 自揭每天只睡2至4小時

日本首相高市早苗今天表示，她每晚只睡2到4小時。值此之際，高市也被批評鼓勵民眾過勞

南韓作戰指揮權移交是否為時過早？

在過去75年中，美國一直掌握著韓國軍隊的戰時作戰指揮權（OPCON）。這一安排源於1950年爆發的朝鮮戰爭，並在1953年停戰後延續至今。簡單來說，只要沒有爆發公開衝突，韓國就能指揮本國部隊；但一旦戰事升級，仍由華盛頓接管指揮權。

中國駐大阪總領事薛劍提「斬首」恐隨時離任 日學者籲政府趕緊嚴懲

中國駐大阪總領事薛劍就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發表斬首言論，日本外務大臣茂木敏充今天要求中方適當因應。學...

10年前巴黎恐攻那一夜 駐處緊急電話鈴聲沒停過

10年前的這一天，巴黎遭遇舉世震驚的連環恐怖攻擊事件。當時身處巴黎的駐外人員回憶，那一夜急難救助專線鈴聲沒停過；不過僑領...

巴黎紀念恐攻10週年 珍惜自由「雖經風浪終不覆」

2015年11月13日，巴黎發生連環恐怖攻擊案，上百人喪生。10年過去，來到當年案發地悼念的巴黎人說，紀念這起事件，不只...

日相高市早苗凌晨開會引議論 改成線上準備質詢

日本首相高市早苗先前為了準備國會答詢，上週曾召集幕僚從凌晨3時起在首相公邸開會，引發熱烈討論。日媒指出，她反省此事後，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。