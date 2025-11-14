日相高市凌晨開會引發議論 自揭每天只睡2至4小時
日本首相高市早苗今天表示，她每晚只睡2到4小時。值此之際，高市也被批評鼓勵民眾過勞。
高市為了準備國會答詢，上週曾召集幕僚從凌晨3時起在首相公邸開會，引發熱烈討論。
綜合法新社與「每日新聞」報導，高市今天對參議院預算委員會委員說：「我現在大概睡2小時，最長4小時。我覺得這對我的皮膚不好。」
她在會中被問及減少日本過長工時的重要性。日本多年來難以實現健康的工作與生活平衡，許多上班族深受職場壓力所苦。而「過勞死（Karoshi）」這個詞就源自日本，現在已成為國際通用詞彙。
另外，針對政府討論可能放寬加班時數上限以促進經濟成長，高市也被要求說明。
她為相關討論提出辯護，表示勞工與雇主需求不同，在企業嚴格限制加班時數的同時，有人為了維持生計而選擇兼差。
高市強調，無論未來如何調整，都會確保勞工健康受到保障。
她說：「的確，如果我們能創造出大家可以依自己意願妥善兼顧育兒及照護責任，同時還能工作、享受休閒時光並放鬆，那會很理想。」
