快訊

北市民生社區百億工程竄火燒逾2小時 起火點在地下室 消防難搶救

巴黎恐攻10週年 馬克宏：傷痛仍在法國不會忘記

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導

巴黎及周邊地區造成130人罹難的2015年恐攻事件屆滿10週年之際，法國總統馬克宏今天展開一系列紀念儀式，回顧法國歷史上最慘痛的襲擊事件，並從當年首個遭攻擊的場址——位於巴黎郊外的法國國家體育場（Stade deFrance）開始。

馬克宏（Emmanuel Macron）由夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）陪同，前總統歐蘭德（FrancoisHollande）及其他多位政要也一同出席。襲擊發生時，歐蘭德正好在體育場內。

法新社報導，馬克宏稍早在社群平台X上寫道：「傷痛依然存在。」「為逝去的生命、傷者、家屬與摯愛團結一致，法國不會忘記。」

2015年11月13日晚間，聖戰分子在巴黎及周邊進行槍擊與自殺式炸彈攻擊，造成130人喪生，案發後「伊斯蘭國」（IS）宣稱犯案。

攻擊者在巴塔克蘭劇場（Bataclan）殺害約90人，當時美國搖滾樂團玩命鷹族（Eagles of Death Metal）正在演出。

他們也在巴黎多間餐廳與咖啡館，以及法國國家體育場附近奪走數十條人命，當時法國隊正與德國隊比賽。

預計馬克宏將走訪所有襲擊現場，並在巴黎市中心的紀念花園主持追思儀式。

主謀之一、聖戰組織10人小組中唯一倖存者、現年36歲的阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）現正服無期徒刑，其餘9名攻擊者則已引爆炸彈自盡或遭警方擊斃。

歐蘭德近日接受法新社訪問時表示：「這些年來，法國始終能團結一致、度過難關。」

這位前總統當年在法國國家體育場被迅速帶離現場，隨後在全國電視上現身，形容這是一場「恐怖」的災難。

他並宣告，法國已與「聖戰分子」及自稱橫跨敘利亞和伊拉克的「哈里發國」進入戰爭狀態。

歐蘭德在一場歷時148天、最終讓阿布岱斯蘭於2022年被判終身監禁的審判中出庭作證。

他回憶，自己當時曾對被告——包括涉嫌策劃或提供後勤支援的人——說，即使犯下「不可原諒」罪行，他們仍被賦予辯護律師。

他說：「我們是民主國家，而民主終將勝利。」

2019年，美國支持的部隊於敘利亞東部擊潰了啟發巴黎攻擊事件的IS極端組織最後據點。

根據阿布岱斯蘭的律師羅能（Olivia Ronen），他目前仍在獄中，並表示若受害者有意參與「修復式正義」倡議，他願與他們對話。

在巴黎，生還者和遇難者家屬努力重建生活。

馬克宏 法國 巴黎
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

化解關稅衝突…不是馬克宏也非梅克爾！只有他發言可跟川普平起平坐

影／川普馬克宏握手較勁近30秒！影片瘋傳 唇語專家曝兩人互放話

辭職僅4天…勒克努再任法總理 極右派嗆倒閣、法媒也看衰

法國政治風暴升級 新總理任27天閃辭 提前大選呼聲起

相關新聞

10年前巴黎恐攻那一夜 駐處緊急電話鈴聲沒停過

10年前的這一天，巴黎遭遇舉世震驚的連環恐怖攻擊事件。當時身處巴黎的駐外人員回憶，那一夜急難救助專線鈴聲沒停過；不過僑領...

南韓作戰指揮權移交是否為時過早？

在過去75年中，美國一直掌握著韓國軍隊的戰時作戰指揮權（OPCON）。這一安排源於1950年爆發的朝鮮戰爭，並在1953年停戰後延續至今。簡單來說，只要沒有爆發公開衝突，韓國就能指揮本國部隊；但一旦戰事升級，仍由華盛頓接管指揮權。

中國駐大阪總領事薛劍提「斬首」恐隨時離任 日學者籲政府趕緊嚴懲

中國駐大阪總領事薛劍就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發表斬首言論，日本外務大臣茂木敏充今天要求中方適當因應。學...

巴黎紀念恐攻10週年 珍惜自由「雖經風浪終不覆」

2015年11月13日，巴黎發生連環恐怖攻擊案，上百人喪生。10年過去，來到當年案發地悼念的巴黎人說，紀念這起事件，不只...

日相高市早苗凌晨開會引議論 改成線上準備質詢

日本首相高市早苗先前為了準備國會答詢，上週曾召集幕僚從凌晨3時起在首相公邸開會，引發熱烈討論。日媒指出，她反省此事後，最...

安倍晉三遺孀憶槍擊案 忍痛要醫師停止CPR：好希望他還活著

奈良地方法院13日為前首相安倍晉三槍擊案進行第七次開庭，檢方在法庭宣讀安倍遺孀安倍昭惠的陳情信。在信中昭惠說，「我希望先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。