人權危機升級 聯合國報告揭以色列對巴人蓄意酷刑

中央社／ 開羅13日專電

以色列與哈瑪斯雖於10月10日達成停火協議，但以色列仍繼續砲擊加薩南部，且聯合國反酷刑委員會日前發布新聞指出，酷刑已成為以色列蓄意對巴勒斯坦人民廣泛使用的手段。以色列議會還於3天前一讀通過巴勒斯坦人犯處死法案。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，聯合國反酷刑委員會（Committee Against Torture, CAT）於12日，針對多起巴勒斯坦人在拘留期間遭酷刑的報告質詢以色列。委員會表示，這種酷刑已成為以色列的國家政策，貫穿從逮捕、審訊到監禁的法律和行政及執行系統。

反酷刑委員會報告員凱辛（Peter Vedel Kessing）說，巴勒斯坦人正遭受來自以色列系統性和普遍性的酷刑和虐待，甚至連兒童都未放過。

凱辛引述委員會調查報告指出，自2023年10月以哈戰爭爆發以來，以色列士兵對巴勒斯坦人民實施酷刑和虐待的事件愈演愈烈，達到前所未有的程度，且施暴者並未接受法律制裁。

凱辛說，酷刑和虐待方式包括嚴重毆打、對生殖器電擊、強迫長時間保持痛苦姿勢、水刑、剝奪睡眠、僅配給少量食物製造飢餓，以及經常性的性侮辱和強姦威脅。

調查報告來自以色列反酷刑公共委員會（PublicCommittee Against Torture in Israel, PCATI）的律師證詞。有律師表示，他們曾造訪以色列的拉凱費特（Rakefet）監獄，與2名被拘留者交談。一名是2023年12月在醫院被以色列士兵帶走的值班護士，另一名是2024年10月被拘留至今的18歲街頭食品小販。

以色列極右派國家安全部長班吉維爾（Itamar BenGvir）在以哈戰爭開打後，下令將拉凱費特監獄全用來關押巴勒斯坦人。律師描述位在地下狹小空間，令人窒息的監獄環境極為惡劣。

以色列反酷刑公共委員會執行總監施泰納（TalSteiner）形容，拉凱費特監獄內部狀況讓常人難以想像，並指這種對待方式嚴重違反國際人道主義法。

報導指出，目前共有超過9100名巴勒斯坦人被關在以色列的監獄中，其中未受正式指控也未經審判的行政拘留者就有3455名；兒童和青少年至少有400名。

本月10日，以色列議會還一讀通過一項巴勒斯坦人犯處死法案。此項法案在近年曾多次被提出，最近一次即是由班吉維爾在2022年進行多項修改後重新提出。

以色列 巴勒斯坦 監獄
