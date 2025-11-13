南韓作戰指揮權移交是否為時過早？

在過去75年中，美國一直掌握著韓國軍隊的戰時作戰指揮權（OPCON）。這一安排源於1950年爆發的朝鮮戰爭，並在1953年停戰後延續至今。簡單來說，只要沒有爆發公開衝突，韓國就能指揮本國部隊；但一旦戰事升級，仍由華盛頓接管指揮權。

曾有計劃在2015年實現戰時指揮權的移交。然而，在截止日期前，美國與韓國同意將移交與若干條件掛鉤，以確保首爾有能力應對來自平壤日益增長的威脅。美國國防部長皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）最近的訪韓再次強化了這一議題。

美國準備移交全部指揮權

在韓國，完全掌控本國部隊被視為國家主權與民族自豪感的象徵。由總統川普領導的現任美國政府也支持移交戰時指揮權——華盛頓希望盟友減少對美國的依賴，並在自身防務中承擔更多責任。

韓國總統李在明計劃在其任期2030年結束前完成這一移交。然而，越來越多的人開始質疑：首爾真的準備好承擔這一責任了嗎？

戰時指揮權的移交是否過於倉促？

分析人士對德國之聲表示，戰時指揮權的最終移交是不可避免的。但也有人警告，若過程過於倉促，朝鮮可能會認為韓國在移交過程中變得脆弱。

「美國現在的態度是『你要，就拿去』，這讓我擔心，因為移交可能在條件尚不成熟的情況下發生。」韓國退役中將、現任美國國家威懾研究所高級研究員全仁範（Chun In-bum）說。

他警告說，「現在很多人擔憂，重點放在日期，而非軍隊的準備程度。」

「我們也必須記住，朝鮮依然對我們構成現實威脅。」全仁範補充道。

美方稱移交過程取得重大進展

上周，韓國聯合參謀本部議長陳永勝（Jin Yong-sung）與其美國同儕約翰·丹尼爾·凱恩（John Daniel Cain）會晤後，兩人表示，戰時指揮權移交「在多個領域取得了實質性進展」。

美國政界領導人也表達了支持。國防部長赫格塞斯稱首爾的立場「非常好」，並強調美方認為聯盟「只在特殊情況下需要美國的領導」。

然而，韓國是否符合此前設定的移交條件仍存在疑問。這些條件包括：韓國是否有能力領導韓美聯合部隊；能否有效應對朝鮮的核武與導彈威脅；以及維護東北亞地區的整體安全與穩定。

首爾在危機中缺乏指揮經驗

韓國外國語大學政治與國際關係學教授梅森·裡奇（Mason Richey）對韓國能否在李在明總統任期結束前滿足這些條件持懷疑態度。

「韓國軍隊仍然缺乏一些關鍵能力，特別是在指揮控制、情報、監視與偵察方面」，他說。「這些能力對於戰略層面上的聯合指揮至關重要，尤其在戰術和作戰任務中更是如此。」

裡奇指出，問題不僅僅是軍事能力。自朝鮮戰爭以來，韓國軍隊領導層從未真正獨立執行作戰指揮。雖然韓國軍力強大，但缺乏在危機時刻主導行動的實際經驗。

李在明堅持推進移交計劃

儘管如此，李在明總統領導的左傾政府似乎決心堅持既定時間表。

裡奇指出，韓國「進步派」政府歷來最積極推動戰時指揮權移交。金大中與盧武鉉（1998年至2008年執政）時期的政府也曾公開支持這一計劃，視其為「國家主權」與「正常化」的象徵。

現任總統李在明也將此舉描繪為「減輕美國在印太地區防務負擔」的方式。

鑑於華盛頓的支持、李在明在國會的多數席位以及公眾輿論的認可，這位韓國領導人似乎有望在卸任前成功將戰時指揮權拿回首爾。

「我認為李在明也在為可能的『美國拋棄』做防範」，裡奇說。「川普政府的行事風格難以預測。如果韓國能在武裝力量上獲得更大的主權，那將是應對潛在不確定性的明智之舉。」

