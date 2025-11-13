快訊

北市民生社區百億工程竄火燒逾2小時 起火點在地下室 消防難搶救

中國駐大阪總領事薛劍提「斬首」恐隨時離任 日學者籲政府趕緊嚴懲

中央社／ 東京13日專電
中國駐大阪總領事薛劍的「斬首論」，引發中日外交風波。（取材自中國外交部網站）
中國駐大阪總領事薛劍就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發表斬首言論，日本外務大臣茂木敏充今天要求中方適當因應。學者分析，從歷任中國駐大阪總領事任期來看，薛劍可能即將離任，呼籲政府趁薛劍仍在日本境內，嚴厲懲處。

正在加拿大參加七大工業國集團（G7）外長會議的茂木今天表示，「（薛劍）身為駐外公館首長，他的言論極為不妥」，已經強烈要求中國採取適當措施，但並未提及是否把薛劍列為「不受歡迎人物」，將他驅逐出境。

筑波大學名譽教授遠藤譽撰文表示，薛劍2021年6月29日上任，到今年11月28日將滿4年5個月，歷任中國駐大阪總領事最長任期只有4年4個月。換言之，薛劍已經打破紀錄，屬於任期即將屆滿的狀態，隨時可能被調回中國。

她表示，茂木現在該做的不應該是「強烈要求中國採取適當措施」，而是應該趁著薛劍還在日本境內，立即對他嚴厲懲處。

檢視歷任中國駐大阪總領事任期，只有5人超過4年，當中包含薛劍。5人當中，1人派駐時間在1970年代，2人在1990年代。自2000年以來，只有2011年12月上任的劉毅仁任期超過4年（4年4個月），薛劍目前已經打破任期最長紀錄。

遠藤譽表示，薛劍的任期特別長，或許有日本舉辦大阪關西世博（10月13日閉幕）的因素存在，但極有可能在滿4年5個月時，於11月28日前後以「任期屆滿」的名義返回中國。

她指出，已經是二度回鍋擔任外相且與中國外交部長王毅關係密切的茂木，應該十分了解中國大使與總領事的任期。她呼籲，茂木應該立刻把薛劍驅逐出境，而不是等薛劍任期屆滿返回中國，再包裝成「我要求中國嚴厲處置，中國就讓薛劍回國」的假象，呼籲茂木趕快「硬起來」。

中國對於薛劍發文一直採取維護態度。每日新聞報導，中國外交部發言人林劍今天重申，「那是駐日外交官個人發文，是針對鼓吹武力介入台灣海峽等危險言論所作出的回應」，還說「日本方面不應混淆是非，而是應該反省自身錯誤的言行」。

林劍還批評，「部分日本政治人物與媒體刻意煽動此事，試圖轉移焦點」。

日本 大阪 外交部 高市早苗
