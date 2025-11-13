巴基斯坦近日遇自殺炸彈攻擊 官員：阿富汗人所為

快訊

中央社／ 伊斯蘭馬巴德13日綜合外電報導

巴基斯坦近日傳出2起自殺炸彈攻擊，巴國內政部長納克維（Mohsin Naqvi）今天表示，這些攻擊事件都是阿富汗人所為。

路透社報導，納克維透過電視轉播在國會會議中表示，這2起攻擊事件中的自殺炸彈客身分已確認都是阿富汗人，「我們嚴正關切此事」，並表示巴國政府多次就安全議題與阿富汗塔利班（Afghan Taliban）政府交涉。

納克維譴責阿富汗塔利班支持伊斯蘭激進分子襲擊巴基斯坦部隊之舉；喀布爾方面暫未對此做出回應。

接壤阿富汗的巴基斯坦南瓦茲里斯坦（SouthWaziristan）地區10日傳出攻擊事件，一名歹徒駕駛載有爆裂物的車輛衝入一所軍校，造成3人喪命。

巴國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）11日也傳出攻擊事件，一名自殺炸彈客在當地一座法院大樓外引爆炸彈，至少造成12人喪生、27人受傷，部分傷者情況危急。炸彈客企圖步行進入法院建築，不過在法院外、一輛警車附近停留約10至15分鐘後引爆爆裂物。

近年來巴基斯坦與阿富汗關係緊張，巴國指控武裝分子藏匿於兩國邊境，並從阿富汗境內發動攻擊。這些指控已遭喀布爾當局否認。

阿富汗 炸彈 巴基斯坦
