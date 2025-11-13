防洪工程弊案引爆怒火 菲律賓總統矢言貪腐押進大牢

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天誓言，年底之前會將遭控在政府基礎建設工程中涉貪人員送進監獄，其中包括有防洪設施在颱風季節失靈。

鳳凰颱風日前登陸菲律賓，造成數百個村莊被洪水淹沒，人民生命財產飽受威脅，防洪工程弊案引發民怨。路透社報導，政府基礎建設工程的貪腐醜聞讓民眾喪失信心，人民走上街頭抗議。民間團體和教會領袖計劃本月發動更多反腐示威。

這也被認為是第3季經濟成長跌至4年低點的關鍵原因之一。

小馬可仕在電視轉播的記者會中說：「他們聖誕節不會快樂。」與此同時，大螢幕上打出數十位面臨反貪腐機構指控的公共工程官員和建築公司高層的名字。

小馬可仕在今年稍早成立一個委員會調查貪汙指控，重點擺在耗資數以十億披索計的防洪設施上。這些設施被發現不合格、文件紀錄不完備，甚至根本不存在。

他表示，與疑涉這起醜聞的個人和公司有關的63億披索（約新台幣33億2677萬元）資產已被凍結，有關當局將尋求予以充公。

小馬可仕的父親、已故強人總統馬可仕（FerdinandMarcos）在位期間曾遭控貪腐。此次打貪行動則被小馬可仕定位為建立當責文化和提升透明度的更廣泛計畫其中一環。

由於對貪腐疑雲採行更嚴格審核程序，導致政府支出減緩。不過小馬可仕指出，政府支出將在年底前回升。他說：「我們將增加公共支出，確保到年底各項支出水準…符合我們原本的計畫。」

菲律賓第3季公共支出年增5.8%，但基礎建設支出則暴跌26.2%，創近14年來最大跌幅，導致該季經濟成長低於預期，年增率僅4%。