快訊

「大賣空」本尊要幹大事？他註銷旗下避險基金 暗示月底發重磅消息

「水表用了6千度」引追查 台中獨居八旬婦陳屍家中已成白骨

移民船希臘外海沉沒 3人罹難56人獲救

中央社／ 雅典13日綜合外電報導

希臘海岸防衛隊表示，一艘載有移民的船隻在克里特島以南海域沉沒，目前有56人獲救，但至少3人罹難。

希臘海岸防衛隊發言人告訴法新社，這起事故發生在克里特島（Crete）以南小島加夫多斯（Gavdos）附近，當時風力接近強風。

這位發言人表示，歐洲國際邊界管理署（Frontex）船舶救起56人，他們的船隻似乎已經翻覆，並且「發現3具遺體」；搜救工作已展開，持續尋找其他失蹤者。

加夫多斯島位於一條自利比亞港口出發、走私者常用的移民路線上。

另一艘載有28人的船舶本月10日也在該地區被攔截。

聯合國難民署（UN Refugee Agency）估計，今年已有1700多人在地中海及西非－大西洋的移民路線上身亡或失蹤。

移民 發言人 希臘
