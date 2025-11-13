涉烏克蘭重大貪腐案 澤倫斯基制裁前夥伴、凍結資產
烏克蘭爆發「1億美元能源部貪腐醜聞」，引發政壇震盪，總統澤倫斯基今天下令制裁一名捲入這起重大貪汙醜聞、曾與他有商業往來的前合作夥伴。
法新社報導，這項舉措發生在澤倫斯基一天前開除能源部長和司法部長之後。兩人涉入能源部門的巨額洗錢計畫，而該產業已因俄羅斯近4年來的攻擊遭受重創。
澤倫斯基尋求與涉案盟友保持距離。
他的辦公室發布命令，對46歲商人明迪奇（TimurMindich）實施「個人特別經濟」制裁，包括凍結其資產。
調查人員指控明迪奇是這起案件的主謀，據稱他將能源部門的1億美元資金轉移挪用。
該命令同時也制裁另一名商人楚克曼（OleksandrTsukermann），並撤銷兩人的國家獎勵、凍結資產，並限制其旅行與商業活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言