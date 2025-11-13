2015年11月13日，巴黎發生連環恐怖攻擊案，上百人喪生。10年過去，來到當年案發地悼念的巴黎人說，紀念這起事件，不只是為了警惕類似慘劇再次發生，也是珍惜法國自由社會的方式。

那天正好是法國人準備度週末、開始放鬆的週五夜晚。晚間9時許，法國國家體育場（Stade deFrance）、巴塔克蘭劇場（Le Bataclan）、10區及11區的數家酒吧和餐廳相繼遭到炸彈或槍枝攻擊，釀成法國自二戰以來死傷最慘重的恐攻案，共130人喪命、數百人受傷。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天將前往所有案發地點悼念罹難者，並在巴黎市政廳旁的聖傑爾維廣場（Place Saint-Gervais）發表演說。這座廣場在恐攻案發生後改建成紀念公園。

內政部長努涅斯（Laurent Nunez）日前指示各地警方在恐攻紀念日前後加強戒備，尤其在音樂會或演唱會場地，以及大型節慶活動。共和國廣場（Place de laRépublique）和巴塔克蘭劇場周圍，都有警員駐守巡邏維護安全。

巴黎市政府規劃或支持一系列紀念活動，包括展覽、音樂會、新壁畫揭幕，並鼓勵民眾為罹難者獻花或默哀。

許多民眾帶著花束、蠟燭、留言或手繪圖，在多個案發地點向罹難者致意。當年遭攻擊的餐廳「小柬埔寨」（Le Petit Cambodge）重新裝潢開業後，至今仍受巴黎人歡迎。

共和國廣場上還有當年事件相關的攝影展，記錄當時巴黎人的團結與彼此關懷的片刻，其中多張照片拍到巴黎市徽上的拉丁文銘言Fluctuat nec mergitur，意為「雖經風浪終不覆」。恐攻案發生後，這句話被巴黎人用來彼此激勵，迅速成為流傳甚廣的短語。

62歲的巴黎人賈克（Jacques）9日帶著多顆蠟燭，在巴塔克蘭劇場門口逐一點亮。他說：「對我們巴黎人而言，紀念這一天是要記住這起事件發生過，未來也可能再次發生。」

巴塔克蘭劇場當晚死傷人數最多，共90人遭槍枝掃射喪命，此案也最令賈克痛心，因為他曾經常常來這裡。

他告訴中央社記者：「如果事件再早10年發生，我和我的一票朋友就有可能在裡面；如果事件發生在今天，我的孩子也可能在裡面。這起悲哀事件與所有人都有關聯。」

回憶當晚，賈克在家與家人一起觀看法國對德國的足球友誼賽轉播。這場比賽在巴黎近郊的法國國家體育場舉行，是當晚連環攻擊案中第一個遭攻擊的地點，時任總統歐蘭德（François Hollande）正好在現場觀賽。

案發後，賈克有一陣子每天早晚通勤都要經過巴塔克蘭劇場，那些清晰的彈痕讓他深有感觸。

他說：「我們是自由社會，而那些想控制他人的人，尤其是想強力管控的體制，看不順眼這種開放社會模式。我們生活在多元文化裡，享有充分的自由，但這並非憑空得來。」

他觀察到，這起事件在某種程度上改變了一些巴黎人，這些人「覺得任何人都有可能成為被攻擊的目標，因此有更強烈的團結感，覺得彼此相繫，這也讓我們提高警覺，更不容許那些原本可能以自由之名接受的極端行為」。

恐攻案發生時，麗莎（Lisa）只有14歲，如今回想起來，她認為那是她意識到自己身為公民社會一分子的重大時刻之一。

她在共和國廣場獻花後受訪時說：「當時所有法國人都守在電視機前，無法理解怎麼會有人做出這種事，造成這麼大的傷害。」

至於巴黎10年來是否變得更安全，麗莎認為：「恐怖攻擊的問題在於無法事先預知會發生什麼事。我們很感謝警方團隊和所有致力打擊（恐怖主義）的人。但我們是否更安全或更不安全？不管在任何時刻、任何國家，誰也不知道。」

麗莎強調：「巴黎人永遠忘不了這裡發生的事，這也是為了我們自由生活在法國的一場抗爭，紀念它，牢記它，因為誰都不該忘記。」