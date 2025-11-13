快訊

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

巴黎紀念恐攻10週年 珍惜自由「雖經風浪終不覆」

中央社／ 巴黎13日專電
2015年11月的巴黎恐攻，圖為消防人員巴塔克蘭劇院附近，準備將一名傷患送醫。 路透
2015年11月的巴黎恐攻，圖為消防人員巴塔克蘭劇院附近，準備將一名傷患送醫。 路透

2015年11月13日，巴黎發生連環恐怖攻擊案，上百人喪生。10年過去，來到當年案發地悼念的巴黎人說，紀念這起事件，不只是為了警惕類似慘劇再次發生，也是珍惜法國自由社會的方式。

那天正好是法國人準備度週末、開始放鬆的週五夜晚。晚間9時許，法國國家體育場（Stade deFrance）、巴塔克蘭劇場（Le Bataclan）、10區及11區的數家酒吧和餐廳相繼遭到炸彈或槍枝攻擊，釀成法國自二戰以來死傷最慘重的恐攻案，共130人喪命、數百人受傷。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天將前往所有案發地點悼念罹難者，並在巴黎市政廳旁的聖傑爾維廣場（Place Saint-Gervais）發表演說。這座廣場在恐攻案發生後改建成紀念公園。

內政部長努涅斯（Laurent Nunez）日前指示各地警方在恐攻紀念日前後加強戒備，尤其在音樂會或演唱會場地，以及大型節慶活動。共和國廣場（Place de laRépublique）和巴塔克蘭劇場周圍，都有警員駐守巡邏維護安全。

巴黎市政府規劃或支持一系列紀念活動，包括展覽、音樂會、新壁畫揭幕，並鼓勵民眾為罹難者獻花或默哀。

許多民眾帶著花束、蠟燭、留言或手繪圖，在多個案發地點向罹難者致意。當年遭攻擊的餐廳「小柬埔寨」（Le Petit Cambodge）重新裝潢開業後，至今仍受巴黎人歡迎。

共和國廣場上還有當年事件相關的攝影展，記錄當時巴黎人的團結與彼此關懷的片刻，其中多張照片拍到巴黎市徽上的拉丁文銘言Fluctuat nec mergitur，意為「雖經風浪終不覆」。恐攻案發生後，這句話被巴黎人用來彼此激勵，迅速成為流傳甚廣的短語。

62歲的巴黎人賈克（Jacques）9日帶著多顆蠟燭，在巴塔克蘭劇場門口逐一點亮。他說：「對我們巴黎人而言，紀念這一天是要記住這起事件發生過，未來也可能再次發生。」

巴塔克蘭劇場當晚死傷人數最多，共90人遭槍枝掃射喪命，此案也最令賈克痛心，因為他曾經常常來這裡。

他告訴中央社記者：「如果事件再早10年發生，我和我的一票朋友就有可能在裡面；如果事件發生在今天，我的孩子也可能在裡面。這起悲哀事件與所有人都有關聯。」

回憶當晚，賈克在家與家人一起觀看法國對德國的足球友誼賽轉播。這場比賽在巴黎近郊的法國國家體育場舉行，是當晚連環攻擊案中第一個遭攻擊的地點，時任總統歐蘭德（François Hollande）正好在現場觀賽。

案發後，賈克有一陣子每天早晚通勤都要經過巴塔克蘭劇場，那些清晰的彈痕讓他深有感觸。

他說：「我們是自由社會，而那些想控制他人的人，尤其是想強力管控的體制，看不順眼這種開放社會模式。我們生活在多元文化裡，享有充分的自由，但這並非憑空得來。」

他觀察到，這起事件在某種程度上改變了一些巴黎人，這些人「覺得任何人都有可能成為被攻擊的目標，因此有更強烈的團結感，覺得彼此相繫，這也讓我們提高警覺，更不容許那些原本可能以自由之名接受的極端行為」。

恐攻案發生時，麗莎（Lisa）只有14歲，如今回想起來，她認為那是她意識到自己身為公民社會一分子的重大時刻之一。

她在共和國廣場獻花後受訪時說：「當時所有法國人都守在電視機前，無法理解怎麼會有人做出這種事，造成這麼大的傷害。」

至於巴黎10年來是否變得更安全，麗莎認為：「恐怖攻擊的問題在於無法事先預知會發生什麼事。我們很感謝警方團隊和所有致力打擊（恐怖主義）的人。但我們是否更安全或更不安全？不管在任何時刻、任何國家，誰也不知道。」

麗莎強調：「巴黎人永遠忘不了這裡發生的事，這也是為了我們自由生活在法國的一場抗爭，紀念它，牢記它，因為誰都不該忘記。」

巴黎 法國 劇場
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

擊劍／奧運國手陳弈通文武雙全 短片介紹台灣放眼奧運

射箭／戴宇軒亞錦賽突破低潮 攜李彩綺晉混雙金牌戰

法國音樂劇的兩種浪漫：《鐘樓怪人》的靈魂之歌×《羅密歐與茱麗葉》的青春心跳

囚20天獲釋 法國前總統沙克吉：獄中難熬 真相終將大白

相關新聞

安倍晉三遺孀憶槍擊案 忍痛要醫師停止CPR：好希望他還活著

奈良地方法院13日為前首相安倍晉三槍擊案進行第七次開庭，檢方在法庭宣讀安倍遺孀安倍昭惠的陳情信。在信中昭惠說，「我希望先...

巴黎紀念恐攻10週年 珍惜自由「雖經風浪終不覆」

2015年11月13日，巴黎發生連環恐怖攻擊案，上百人喪生。10年過去，來到當年案發地悼念的巴黎人說，紀念這起事件，不只...

日相高市早苗凌晨開會引議論 改成線上準備質詢

日本首相高市早苗先前為了準備國會答詢，上週曾召集幕僚從凌晨3時起在首相公邸開會，引發熱烈討論。日媒指出，她反省此事後，最...

南韓因應北韓核武威脅急推核潛艦 日本憂軍備失衡

韓國政府正加速導入核子動力潛艦，視為因應北韓核武威脅的「戰略轉捩點」。總統李在明上任後延續前朝計畫，並與美國協商修訂《美...

印度汽車爆炸恐攻犯嫌 原訂12月多地發動攻擊

德里10日發生多人死傷的汽車爆炸案，印度政府證實，正詳細調查這起「恐攻」，相關單位今天表示，被捕的恐怖分子原計畫於12月...

影／南韓卡車衝入傳統市場釀2死18傷 司機稱煞車失靈警方疑誤踩踏板

南韓京畿道富川市13日發生一起卡車衝入傳統市場的事故，造成2人死亡、18人受傷。死者均為70多歲女性，傷者中有3人意識不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。