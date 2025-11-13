聽新聞
安倍晉三遺孀憶槍擊案 忍痛要醫師停止CPR：好希望他還活著
奈良地方法院13日為前首相安倍晉三槍擊案進行第七次開庭，檢方在法庭宣讀安倍遺孀安倍昭惠的陳情信。在信中昭惠說，「我希望先生還活著」。回憶在醫院急救時，她握著先生還有餘溫的手，悲痛地對醫師說，可以不要再做心肺復甦術（CPR）了。
3年前安倍晉三在奈良市為自民黨參院候選人站台演講，被山上徹也用自製手槍射中，不治身亡，法院近期開始審理此案。安倍昭惠在陳情信中說，槍擊發生當日，她與先生、母親3人一起吃早餐，就和平常的早晨一樣，先生說，「我出門了」，便離開家門。
信中說，得知槍擊案發生後，她趕到醫院，握著先生還溫暖的手，喊著：阿晉、阿晉。感覺在她緊握的時候，先生的手也回握。她忍痛對正在做心肺復甦術的醫師說，「已經夠了」。因為衝擊太大，她覺得腦袋一片空白，眼淚都流不出來。
昭惠表示，對她來說，安倍是一個認真、溫柔，會關心別人、誠實的人。對母親很孝順。先生是她的家人、朋友、同志，無法取代的一個人。她很希望兩個人有更多共同的時光，很希望先生還活著。
