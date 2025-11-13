快訊

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

日相高市早苗凌晨開會引議論 改成線上準備質詢

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本首相高市早苗。法新社
日本首相高市早苗。法新社

日本首相高市早苗先前為了準備國會答詢，上週曾召集幕僚從凌晨3時起在首相公邸開會，引發熱烈討論。日媒指出，她反省此事後，最近改變準備方式，有必要才與幕僚通話討論。

高市7日為了準備上任後首場眾議院預算委員會答詢，當天罕見地從凌晨3時起在首相公邸開會，這件事情成為討論焦點。她事後也就此感到抱歉，「向秘書官、SP（警護人員）、司機增添麻煩」。

「讀賣新聞」今天報導，高市最近改變準備答詢的方式，改成在東京都赤坂地區的眾議院議員宿舍一個人閱讀資料，有必要才跟幕僚通話，也就是改成「線上準備會」。

根據日本政府高層透露，眾議員宿舍也備有遠端設備，像是高市要修正答辯書時，就會使用傳真機與事務人員聯絡。

立憲民主黨眾議員黑岩宇洋本月7日在眾議院預算委員會提到此事時表示，「首相的行動對於許多人造成影響」，認為高市凌晨在首相公邸開會不適當。

高市當時說明，「宿舍的傳真機堆著約10張紙」，為了收發大量的答辯書才於凌晨在首相公邸上工。之後，眾議員宿舍導入高功能傳真機，解決紙張堵塞的問題。

眾議員 首相 宿舍
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高市「台灣有事」引爆陸外交官嗆斬首 學者：介入台海是when & how

中國大陸外交官稱「斬首」高市早苗引日本抗議 川普反應曝光

高市早苗「台灣有事」言論惹中抗議 日重申台海和平重要性

陸媒酸高市早苗是「政壇極品」 上任3周引中國2度強烈抗議

相關新聞

安倍晉三遺孀憶槍擊案 忍痛要醫師停止CPR：好希望他還活著

奈良地方法院13日為前首相安倍晉三槍擊案進行第七次開庭，檢方在法庭宣讀安倍遺孀安倍昭惠的陳情信。在信中昭惠說，「我希望先...

巴黎紀念恐攻10週年 珍惜自由「雖經風浪終不覆」

2015年11月13日，巴黎發生連環恐怖攻擊案，上百人喪生。10年過去，來到當年案發地悼念的巴黎人說，紀念這起事件，不只...

日相高市早苗凌晨開會引議論 改成線上準備質詢

日本首相高市早苗先前為了準備國會答詢，上週曾召集幕僚從凌晨3時起在首相公邸開會，引發熱烈討論。日媒指出，她反省此事後，最...

南韓因應北韓核武威脅急推核潛艦 日本憂軍備失衡

韓國政府正加速導入核子動力潛艦，視為因應北韓核武威脅的「戰略轉捩點」。總統李在明上任後延續前朝計畫，並與美國協商修訂《美...

印度汽車爆炸恐攻犯嫌 原訂12月多地發動攻擊

德里10日發生多人死傷的汽車爆炸案，印度政府證實，正詳細調查這起「恐攻」，相關單位今天表示，被捕的恐怖分子原計畫於12月...

影／南韓卡車衝入傳統市場釀2死18傷 司機稱煞車失靈警方疑誤踩踏板

南韓京畿道富川市13日發生一起卡車衝入傳統市場的事故，造成2人死亡、18人受傷。死者均為70多歲女性，傷者中有3人意識不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。