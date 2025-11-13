日相高市早苗凌晨開會引議論 改成線上準備質詢

日本首相高市早苗先前為了準備國會答詢，上週曾召集幕僚從凌晨3時起在首相公邸開會，引發熱烈討論。日媒指出，她反省此事後，最近改變準備方式，有必要才與幕僚通話討論。

高市7日為了準備上任後首場眾議院預算委員會答詢，當天罕見地從凌晨3時起在首相公邸開會，這件事情成為討論焦點。她事後也就此感到抱歉，「向秘書官、SP（警護人員）、司機增添麻煩」。

「讀賣新聞」今天報導，高市最近改變準備答詢的方式，改成在東京都赤坂地區的眾議院議員宿舍一個人閱讀資料，有必要才跟幕僚通話，也就是改成「線上準備會」。

根據日本政府高層透露，眾議員宿舍也備有遠端設備，像是高市要修正答辯書時，就會使用傳真機與事務人員聯絡。

立憲民主黨眾議員黑岩宇洋本月7日在眾議院預算委員會提到此事時表示，「首相的行動對於許多人造成影響」，認為高市凌晨在首相公邸開會不適當。

高市當時說明，「宿舍的傳真機堆著約10張紙」，為了收發大量的答辯書才於凌晨在首相公邸上工。之後，眾議員宿舍導入高功能傳真機，解決紙張堵塞的問題。