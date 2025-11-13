澳洲反對黨自由黨決議 放棄2050年淨零碳排承諾
澳洲保守派反對黨自由黨今天宣布，如果未來重掌政權，將放棄其於2050年前達到淨零碳排的承諾。澳洲依賴化石燃料，但極易受氣候變遷影響。
法新社報導，澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）的中左派政府已向太陽能、風力發電及綠色製造業挹注數以十億計澳元，並矢言讓澳洲成為再生能源大國。
在野的中右派自由黨（Liberal Party）近幾週則為是否應放棄淨零碳排承諾展開激辯。自由黨前黨魁莫里森（Scott Morrison）於2021年提出這項承諾，當時他是澳洲總理。
自由黨黨魁李伊（Sussan Ley）與黨內高層閉門討論數日後，她今天宣布自由黨若重新執政，將放棄這項目標。
她表示，自由黨仍致力「以可負擔、負責任且可實現的方式因應氣候變遷」。
李伊補充道，他們依然樂見實現淨零，但這項目標應在不依賴政府干預的情況下達成。
她提到，對未來的自由黨政府而言，確保「能源可負擔性」將優先於採取行動阻止氣候變遷。
在今年的澳洲聯邦大選中，自由黨慘敗給艾班尼斯的工黨（Labor），黨內因此展開深刻反省，思索如何重返執政。
艾班尼斯今天批評反對黨「放棄氣候行動」，但他的綠能目標與澳洲仍仰賴獲利豐厚的化石燃料產業形成矛盾。
澳洲是世界第2大煤炭出口國，擁有全球第3大煤炭蘊藏量，且持續提供化石燃料產業數以十億計澳元的政府補助。
