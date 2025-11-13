印度汽車爆炸恐攻犯嫌 原訂12月多地發動攻擊

德里10日發生多人死傷的汽車爆炸案，印度政府證實，正詳細調查這起「恐攻」，相關單位今天表示，被捕的恐怖分子原計畫於12月6日，即30多年前巴布里清真寺（BabriMosque）被拆毀的日子，在德里多個地點發動數起攻擊。

印度德里（Delhi）著名景點「紅堡」（Red Fort）外，10日發生汽車爆炸事件，造成至少9死、24傷的慘劇，全國各地隨之進入戒備狀態。

警方10日稍早另在法里達巴德（Faridabad）逮捕8人，並查獲大批可用來製作炸彈的原料、槍械彈藥及相關危險物品。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，印度政府已經正式將紅堡汽車爆炸案列為「恐怖攻擊事件」調查。

印度政府發布的聲明表示，2025年11月10日晚間，在紅堡附近發生了由反叛勢力所為的一起駭人聽聞「恐怖攻擊事件」....政府在此重申，印度致力於對抗任何形式的恐怖主義，並堅持採取零容忍的政策。

新德里電視台（NDTV）報導，紅堡汽車爆炸案的關係人，和在法里達巴德案中遭逮的幾人，原訂於12月6日在德里首都圈（NCR）的6個地點用炸彈發動攻擊，「以替巴布里清真寺被拆毀復仇」。

印度北部城市阿尤德亞（Ayodhya）的巴布里清真寺，於1992年遭印度教暴徒破壞，引發的暴動造成約2000人喪生，其中多為穆斯林。

遭毀壞的巴布里清真寺原址，2020年開始蓋起一座印度教的羅摩（Ram）神廟，印度總理莫迪（Narendra Modi）還親自前往舉行奠基儀式。

印度情報高層表示，與巴基斯坦武裝團體「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed, JeM）及「印度聖戰者組織」（Ansar Ghazwat-ul-Hind, AGuH）有關的恐怖組織成立後，就開始採購製作炸彈所需的原料，還有用來發動攻擊的武器、彈藥。

那些人一邊計畫攻擊地點，一邊製作炸藥，製作好炸藥後，將分發給幾組安排好要發動攻擊的人員，屆時將在德里數個地點同步發動攻擊。

這樣的恐怖攻擊日期原訂在8月，但因行動執行不如預期順利，因此改在12月6日，但印度警方在收到相關情資後，於11月10日破獲他們藏匿危險物品的據點，並接連逮捕數名涉案人士，部分與此案有關的人倉惶逃竄，還與後來發生的這起紅堡汽車炸彈案有關。

印度時報（Times of India）指出，在恐怖行動未曝光前，恐怖分子還另外準備了至少兩輛汽車，準備以汽車炸彈的方式發動攻擊，目前印度負責反恐調查的單位國家調查局（NIA）已成立專門小組調查相關案件，並由高階官員直接指揮。