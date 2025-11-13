快訊

中央社／ 利馬12日綜合外電報導
南部地區今天發生一輛雙層巴士與一輛皮卡車相撞後墜入山谷事故，造成至少37人死亡、24人受傷。美聯社
南部地區今天發生一輛雙層巴士與一輛皮卡車相撞後墜入山谷事故，造成至少37人死亡、24人受傷。美聯社

祕魯官員表示，南部地區今天發生一輛雙層巴士與一輛皮卡車相撞後墜入山谷事故，造成至少37人死亡、24人受傷。

法新社報導，這起事故發生在祕魯阿雷基帕（Arequipa），是近年來這個南美國家最嚴重的交通事故之一。

事故發生於清晨，在連接祕魯與智利的泛美公路（Panamericana Sur）上。阿雷基帕地區衛生主管奧波托（Walther Oporto）指出：「目前死亡人數為37人，另有24人受傷。」他表示，由於部分傷者傷勢嚴重，死亡人數可能還會增加。

這輛由亞莫薩斯公司（Llamosas）營運的雙層巴士昨晚自卡拉維利省（Caraveli）小鎮查拉（Chala）出發，前往祕魯第二大城阿雷基帕，車上搭載60多名乘客，包括兒童與長者。

當地媒體援引消防單位報導，這輛巴士在轉彎處與皮卡車迎面相撞後，墜入約200公尺深的山谷，最終翻落到河岸邊。

消防隊發言人巴艾斯（Jack Paez）說，崎嶇地形使救援工作相當困難，約有30名警察與消防人員參與搶救。他告訴祕魯電視台（TV Peru）：「這起事故讓許多家庭陷入悲痛。」

祕魯總統赫里（Jose Jeri）在社群平台X上發文，向罹難者與家屬表達哀悼之意。

警方表示，卡車司機在事故中倖存，但酒測結果呈陽性，已遭拘留。巴士司機則在事故中喪生，已獲巴士公司證實。

2018年2月，在距離這次事故地點不遠的地方也曾發生巴士墜河事故，造成44人喪生。根據統計，去年祕魯道路事故共奪走3173條人命。

交通事故 雙層巴士 祕魯
相關新聞

澳洲維州簽署首件原住民條約　賦予更多自決權

澳洲維多利亞州今天正式簽署全國首項與原住民和解的條約，內容並納入法律。倡議者認為，這是澳洲朝向和解邁出重要的一步，賦予原...

恐怖車禍！祕魯遊覽車與卡車相撞後墜谷 至少37死、24傷

祕魯官員表示，南部地區今天發生一輛雙層巴士與一輛皮卡車相撞後墜入山谷事故，造成至少37人死亡、24人受傷

尹錫悅內亂案審判　韓前國情院次長洪壯源出庭作證

韓國國家情報院前第一次長洪壯源今天以證人身分出庭前總統尹錫悅內亂案的一審續行審判。之前彈劾案中洪壯源曾作證，尹錫悅在去年...

掃毒行動挨批　盧比歐：歐洲無權決定美如何捍衛國安

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天反駁部分美國盟友批評美軍在加勒比海對船隻發動空襲的合法性，指歐洲國家無權決...

經濟學人預測2026十大趨勢: 「顛覆總司令川捲風」持續進擊

「經濟學人」雜誌發布2026年特刊《全球大趨勢》（The World Ahead）總編輯斯丹迪奇（Tom Standag...

芬蘭「地底堡」遊戲洞窟變避難所 重啟冷戰後安全哲學

面對俄羅斯再起的威脅，芬蘭重新檢視冷戰遺留的「地底堡」防衛網。赫爾辛基擁有5500座防空避難所，足以容納全城人口。這些空間平日是泳池、停車場、兒童遊樂場，如今成為戰爭時的生命庇護所。隨著俄烏戰爭持續、芬蘭加入北約，民眾開始重新熟悉防空訓練與避難地圖，重建全民防衛意識。

