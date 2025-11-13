澳洲維州簽署首件原住民條約　賦予更多自決權

澳洲維多利亞州今天正式簽署全國首項與原住民和解的條約，內容並納入法律。倡議者認為，這是澳洲朝向和解邁出重要的一步，賦予原住民對自身事務有更多的自決發語權。

這項條約將於今年12月12日生效，內容包括向澳洲原住民正式致歉，並設立一個常設代表機構，為維多利亞州政府提供諮詢建議。

維州州長艾倫（Jacinta Allan）在墨爾本（Melbourne）簽署儀式上表示：「今天為我們州歷史揭開新篇章。」

她說：「當民眾對影響自身生活事務有真正的發語權時，無論是醫療、住房、教育，或是文化傳承方面，那麼他們的生活就會變得更好，而我們州內各族人也將獲得更公平對待。」

相較於美國、加拿大或紐西蘭都與原住民簽署條約，而澳洲一直未有類似行動，在與原住民和解方面進展緩慢。

澳洲約有一百萬名原住民，他們在多項社會經濟指標上皆落後全國平均水準。

2023年澳洲舉行全國公投，希望將原住民族諮詢機構納入憲法，但最終遭到6個州及6成選民的否決，以致和解進程再度受挫。

新南威爾斯大學（University of New South Wales）法學教授霍布斯（Harry Hobb）表示，維多利亞州的條約是承認原住民自決權的重要一步。「這個時刻將影響全國各地對和解條約的討論。」

維多利亞州有關條約從2016年開始討論，歷經10年，法案終於在上個月由州議會通過。