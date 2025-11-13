尹錫悅內亂案審判　韓前國情院次長洪壯源出庭作證

快訊

中央社／ 首爾13日綜合外電報導
韓國國家情報院前第一次長洪壯源今天以證人身分出庭前總統尹錫悅(見圖)內亂案的一審續行審判。美聯社
韓國國家情報院前第一次長洪壯源今天以證人身分出庭前總統尹錫悅(見圖)內亂案的一審續行審判。美聯社

韓國國家情報院前第一次長洪壯源今天以證人身分出庭前總統尹錫悅內亂案的一審續行審判。之前彈劾案中洪壯源曾作證，尹錫悅在去年戒嚴時曾下令，「把他們全部抓起來」。

韓聯社今天報導，首爾中央地方法院刑事合議25部今天針對前總統尹錫悅涉嫌內亂首謀、濫用職權等案件進行續行審判，並傳喚韓國國家情報院前第一次長洪壯源以證人身分出庭。

報導指出，這是尹錫悅與洪壯源第3次在法庭上對峙，之前2人在尹錫悅彈劾案中有2次在法庭上碰面。

洪壯源之前在出庭作證時，指出在去年緊急戒嚴時，尹錫悅曾打電話給他下令，「把他們全都抓起來，我會把國情院的調查權交給你們，你們協助國軍防諜司令部」。

洪壯源也證稱，當時與前國軍防諜司令官呂寅兄通電話，抄錄了時任共同民主黨代表、現任總統李在明，還有國會議長禹元植等主要政治人物的逮捕名單。

當時尹錫悅方主張，洪壯源的陳述是「彈劾陰謀」，但憲法法院於4月做出罷免判決時，採信了洪壯源的證詞。

尹錫悅 國軍
韓國國家情報院前第一次長洪壯源今天以證人身分出庭前總統尹錫悅內亂案的一審續行審判。之前彈劾案中洪壯源曾作證，尹錫悅在去年...

