經濟學人預測2026十大趨勢: 「顛覆總司令川捲風」持續進擊

「經濟學人」雜誌發布2026年特刊《全球大趨勢》（The World Ahead）總編輯斯丹迪奇（Tom Standage）的預測，他寫道，這是美國總統川普的世界，而我們都只能活在其中，川普這位「顛覆總司令」（disruptor-in-chief）是2025年形塑全球局勢的最大力量，只要他仍在白宮，情況都將持續如此。

川普打破常規的作風，在貿易等領域引發混亂，但也在加薩走廊等其他地方帶來外交成果，並迫使歐洲在國防支出上做出必要的改變。當這場「川捲風」（Trumpnado）於 2026 年持續旋轉，下列十個趨勢與主題將最值得關注：

1. 美國獨立250周年、川普治國方式不會改

2026年是美國獨立250周年，準備聽到對美國過去、現在與未來截然不同的各種說法，共和黨與民主黨將以完全無法調和的方式描述同一個國家。選民將在11月的期中選舉對美國的未來作出裁決，但即便民主黨奪回眾議院，川普仍將繼續透過恐嚇、關稅與行政命令來掌控政權。

2. 別期待川普創新典範，地緣政治將續漂移

外交政策專家意見分歧，世界是否正進入由美國與中國大陸主導集團的新冷戰？還是川普式的交易將世界劃分為美國、俄羅斯與中國三大「勢力範圍」後各自為政？

別指望任何一種情況。川普偏好基於直覺的交易式作法，而非宏大的地緣政治典範。舊有的全球「以規則為基礎的秩序」將進一步漂流、腐朽。但多個「志願者聯盟」（coalitions of the willing）將在防務、貿易與氣候等領域締結新的協議。

3. 世界將戰爭還是和平？答案或許兩者皆是

如果幸運的話，加薩走廊將維持脆弱的和平，但烏克蘭、蘇丹與緬甸的衝突仍將持續。俄羅斯與中國將透過「灰色地帶」挑釁，在北歐與南海測試美國對盟友的承諾。隨著戰爭與和平的界線愈發模糊，北極、外太空、海底及網路空間的緊張局勢將進一步升高。

4. 歐洲面臨多重難題，國防、赤字與經濟難兼顧

這一切對歐洲構成特殊考驗：必須增加國防開支、維持美國支持、促進經濟成長，並應對龐大赤字，即便緊縮政策可能助長極右派勢力。歐洲同時也希望繼續作為自由貿易與環保的領先倡導者，但不可能一口氣兼顧所有目標。

5. 「美國優先」擠出空隙 中國尋求新機會

中國自身也有問題，包括通貨緊縮、成長放緩與產能過剩，但川普的「美國優先」政策為中國提升全球影響力創造新契機。

中國將把自己塑造為更可靠的合作夥伴，特別是在正簽署一連串貿易協定的全球南方，並樂於與川普在大豆或晶片等議題上進行策略性交易。關鍵在於，如何讓中美關係保持交易性而非對抗性。

6. 全球經濟暗流湧動 FED 新主席成關鍵

到目前為止，美國經濟對川普關稅展現出比許多人預期更強的韌性，但關稅仍將抑制全球成長。隨著富裕國家寅吃卯糧，債券市場危機的風險正在上升。美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）5月的接班人選至關重要，而若FED被政治化，可能引發市場對決。

7.AI泡沫就算破裂非末日 就業衝擊成焦點

美國在人工智慧基礎建設上的瘋狂投資，也可能掩蓋經濟的疲弱。但這泡沫會破裂嗎？如同歷史上的鐵路、電力與網路，崩盤並不代表技術本身沒有價值，卻可能對經濟造成廣泛衝擊。無論結果如何，對於AI對就業的影響，特別是大學畢業生的擔憂將持續升高。

8. 限制暖化目標無望，但仍然有好消息

將全球暖化限制在攝氏1.5度已不再可能，而川普對再生能源更是厭惡。然而，全球碳排放可能已達高峰，清潔技術在全球南方蓬勃發展，企業也將達成或超越其氣候目標，但為避免觸怒川普，這些成就不會被張揚。

9. FIFA世界盃在北美登場，新運動會挑戰價值觀

體育總是能讓人暫時抽離政治？2026年或許不行，因為FIFA世界盃將由美國、加拿大與墨西哥聯合主辦，而三國關係緊張。球迷可能因此卻步，但在拉斯維加斯舉行的首屆「禁藥 運動會」（Enhanced Games）或更具爭議：運動員可使用提升表現的藥物。這算作弊，還是只是「不同的規則」？

10. 更好、更便宜、更多類型，減肥藥擴大爭議？

更好、更便宜的GLP-1減肥藥即將問世，還會有口服劑型，將擴大使用範圍。但服用這些減肥藥算作弊嗎？GLP-1將興奮劑相關的倫理辯論，擴展到遠遠超過運動員或健美者的範圍。不是每個人都參加奧運，但任何人都能參加「Ozempic遊戲」。Ozempic就是俗稱的瘦瘦針。