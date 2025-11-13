掃毒行動挨批　盧比歐：歐洲無權決定美如何捍衛國安

快訊

中央社／ 加拿大尼加拉地區12日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天反駁部分美國盟友批評美軍在加勒比海對船隻發動空襲的合法性，指歐洲國家無權決定美國如何捍衛其國家安全。

路透社報導，盧比歐在加拿大尼加拉（Niagara）地區出席七大工業國集團（G7）外長會議，討論烏克蘭與加薩戰爭等重要議題，但部分與會國對美軍打擊疑似載運毒品的船隻表示關切。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在昨天會議開始時表示，這些空襲「違反了國際法」，並對加勒比海的法國屬地構成威脅。

美軍迄今已在加勒比海及拉丁美洲太平洋沿岸對疑似運毒船發動至少19次空襲，造成至少76人喪命。

盧比歐在離開加拿大前接受媒體訪問時表示，沒有人在會談期間向他提起這些軍事行動。但他仍為美國的掃毒行動辯護，稱美軍的攻擊目標是「毒品恐怖分子」，由於毒品也會經由委內瑞拉走私至歐洲，因此美國應該「為除掉這些毒販而受到感謝」。

盧比歐說：「我不認為歐洲聯盟（EU）有資格決定什麼是國際法，他們當然也無權決定美國如何保衛自己的國家安全。」

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在場邊接受路透社訪問時說，只有在自衛或獲得聯合國安理會授權的情況下，這類空襲才能被視為正當行動。

當被問及美國有線電視新聞網（CNN）報導指英國因不願成為幫凶而暫停與美國分享相關情報時，盧比歐痛斥這是「假新聞」，強調美英關係仍然非常穩固。

川普政府尚未公布任何明確證據，證明攻擊目標涉及運毒或對美國構成威脅，也未公開說明選擇直接攻擊船隻而非攔截並逮捕船上人員的法律依據。

美方聲稱其行動符合聯合國憲章第51條，即會員國可在遭受武裝攻擊時行使自我防衛權，但必須立即向安全理事會通報。

G7外長在聯合聲明中表示，他們重申「加強夥伴關係，以確保海上港口與航線安全，以及打擊非法毒品販運」的共同承諾，但未具體提及美國在拉丁美洲附近海域加強軍事行動。

聯合國獨立專家上月指出：「即使相關指控屬實，在國際水域未依正當法律依據而動用致命武力，仍違反國際海洋法，構成法外處決。」

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）也下令，在美軍停止攻擊加勒比海船隻前，哥國安全部門將暫停與美方共享情報。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

